Al Paradiso delle signore 6, [VIDEO] lunedì 18 aprile si aprirà una nuova settimana ricca di emozioni per le vicende dei protagonisti che ruotano attorno al grande magazzino della Milano degli anni Sessanta. Secondo le anticipazioni della puntata numero 151, Vittorio (Alessandro Tersigni) informerà lo staff dello stato di salute di Beatrice (Caterina Bertone), ancora in coma. In seguito all'incidente stradale, le condizioni della donna saranno molto preoccupanti e Conti si rivolgerà ad un luminare. Nel frattempo, Ferdinando (Fabio Fulco) si dichiarerà a Ludovica (Giulia Arena), mentre tra la ragazza e Marcello (Pietro Masotti) continueranno le incomprensioni.

Dante (Luca Bastianello), invece, avrà uno scontro con Vittorio che non vorrebbe permettergli di stare accanto alla cognata, mentre Flora (Lucrezia Massari) si farà illusioni sulla sua relazione con Umberto (Roberto Farnesi).

Le condizioni di Beatrice preoccuperanno tutti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di lunedì 18 aprile rivelano che le condizioni di salute di Beatrice faranno preoccupare tutti i colleghi del grande magazzino, ormai divenuti per lei una famiglia. Vittorio contatterà un luminare per curare sua cognata che sarà ancora in coma dopo il grave incidente stradale che l'ha vista coinvolta e tra lui e Dante continueranno gli scontri. Romagnoli infatti, rivendicherà il suo diritto di stare accanto alla donna che ama, ma Conti non crederà alla sincerità dei suoi sentimenti e sarà sempre più convinto che Romagnoli abbia usato Beatrice soltanto per raggiungere il suo obiettivo di distruggerlo.

Umberto proverà a riconquistare la fiducia di Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

La puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di lunedì 18 aprile vedrà tra i protagonisti anche Umberto e Flora. La stilista inizierà ad illudersi su un suo possibile futuro accanto al commendatore, ma Guarnieri non avrà nessuna intenzione di portare avanti la loro relazione e si impegnerà a riacquistare credibilità agli occhi di Adelaide, dimostrando che tiene molto a lei.

Ludovica e Marcello non riusciranno a capirsi: anticipazioni puntata di lunedì 18 aprile

Durante l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 di lunedì, ci sarà ampio spazio anche per Ludovica che riceverà una dichiarazione da parte di Ferdinando. L'imprenditore non si fermerà davanti al fatto che la donna è già impegnata con Barbieri e si farà avanti senza nascondere i suoi sentimenti per lei. La signorina Brancia, intanto, continuerà ad avere problemi con Marcello e a causa delle frequenti incomprensioni sembrerà sempre più difficile riuscire a trovare un punto d'incontro.