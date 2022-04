Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 sulla terza rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Gli spoiler dello sceneggiato nostrano dal 18 al 22 aprile anticipano che crescerà la tensione tra Nunzio e Chiara, nel frattempo Angela seguirà il consiglio della madre e proverà a divenire più conciliante nei riguardi di Franco. Raffaele, invece, si domanderà cosa prova davvero per Elvira, mentre Riccardo dirà a Rossella qualcosa riguardante Virginia. Renato, inoltre, a seguito della sbornia non ricorderà nulla di ciò che ha fatto, nel frattempo Niko inizierà a essere geloso del rapporto tra il piccolo Jimmy e la madre Micaela.

Mariella, infine, costringerà Guido a fare un discorsetto imbarazzante a Samuel.

Chiara proverà a riprendersi dal tradimento

Le anticipazioni della soap opera italiana per gli episodi da lunedì 18 a venerdì 22 aprile raccontano che Ornella e Viola avranno uno scambio di vedute circa l'importanza dell'oggetto dell'amore che non dovrebbe mai essere dato per scontato.

La tensione tra Nunzio e Chiara, intanto, crescerà sempre più e la ragazza, al contempo, tenterà di riprendersi dal doloroso tradimento. Ci sarà, inoltre, un altro scontro dall'esito inatteso tra Marina e Ferri.

Chiara, dopo essere stata presa di mira da Roberto e Lara, potrà contare sull'appoggio di Giordano, la quale non soltanto sceglierà di proteggerà ma riuscirà a farle capire che sarà giunto il momento di riprendere ad avere cura di sé.

A seguito dei suggerimenti della madre, Angela escogiterà qualche modo per allentare la tensione con Franco, nel frattempo Raffaele dovrà capire a che punto è giunta la sua relazione con Ornella, ma anche cosa prova nei riguardi di Elvira.

Renato si riprenderà dai postumi di una sbronza ma non ricorderà niente

Le trame di Un posto al sole dal 18 al 22 aprile rivelano che Chiara, nonostante si senta stremata dalle vessazioni di Ferri, sarà indotta a guardare dentro se stessa per non cadere nuovamente in balia delle proprie debolezze.

Riccardo, poco dopo, sarà chiamato a dire qualcosa a Rossella riguardante Virginia, mentre Renato si riprenderò dai postumi di una sbornia ma non riuscirà a ricordare nulla di ciò che è accaduto. Al contrario, invece, Giuditta sarà estremamente sicura di ciò che vorrà per il prossimo futuro.

Niko, dopo il ritorno del piccolo Jimmy e di Micaela dal viaggio all'etero, inizierà a essere geloso del nuovo rapporto che hanno instaurato madre e figlio.

Renato, successivamente, entrerà in crisi a causa di una visita inaspettata, nel frattempo ci sarà un nuovo confronto tra Lara, Marina e Ferri. Giordano, difatti, sarà furiosa coi suoi nemici per come hanno ridotto Chiara.

Guido, in ultimo, sarà costretto da Mariella a fare un discorsetto imbarazzante a Samuel.