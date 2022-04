Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:55 su Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che sarà trasmessa lunedì 11 aprile svelano nuovi colpi di scena. Gemma, affranta per la rottura con Marco, punterà il dito contro Stefania, convinta che sia lei la causa della fine della loro relazione. Il rapporto fra le due giovani sarà sempre più in crisi e la giovane Zanatta sarà determinata a fargliela pagare. Al contempo lo stesso Marco confesserà apertamente alla giovane Colombo i suoi sentimenti.

Flavia,intanto, dopo aver messo al corrente la figlia della sua (falsa) malattia, chiederà alla ragazza di non rivelare niente a nessuno. La giovane Brancia accetterà le condizioni della madre, non rivelando nulla neppure a Marcello. La data delle nozze fra Anna e Salvatore è stata fissata, tuttavia il giovane Amato non le dirà nulla, dato che vorrebbe farle una sorpresa.

Il Paradiso, spoiler 11 aprile: nuovi scontri fra Gemma e Stefania

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 11 aprile si vedrà la giovane Zanatta in preda alla disperazione per la fine della sua storia con Marco. Come prevedibile, la ragazza accuserà Stefania di averle rubato il fidanzato, convinta che sia lei il motivo della rottura fra lei e Sant'Erasmo.

Tuttavia la giovane Zanatta ignora che la figlia di Ezio ha fatto di tutto per mantenere le distanze con il ragazzo. Quest'ultimo intanto, convinto dei sentimenti che prova, dichiarerà tutto il suo amore a Stefania.

Il Paradiso, anticipazioni 11/4: Flavia chiede riserbo a Ludovica

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso delle Signore in onda lunedì 11 aprile svelano che Flavia andrà avanti con il suo piano per separare la figlia da Marcello e gettarla nelle braccia di Ferdinando.

Difatti la donna, dopo aver confessato la sua finta malattia a Ludovica, chiederà alla ragazza di mantenere la massima riservatezza sulla questione. La giovane accetterà le condizioni, decidendo di non dire nulla nemmeno a Marcello.

Il Paradiso, puntata 11 aprile: Salvo vuole fare una sorpresa ad Anna

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore dell'11 aprile preannunciano che Salvatore fisserà la data delle nozze con la giovane Imbriani.

Tuttavia il ragazzo non rivelerà nulla alla fidanzata, in quanto desideroso di farle una sorpresa. Al contempo si metterà alla ricerca di un anello da dare in regalo alla promessa sposa, in segno di amore eterno.