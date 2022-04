Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile debutto su Canale 5 di Uomini e Donne Vip. Visto il mezzo flop di Ultima Fermata, Maria De Filippi starebbe pensando di puntare su un format rodato e amato dal pubblico per l'estate in arrivo: al posto di Temptation Island, infatti, potrebbe andare in onda la versione del dating-show dedicata ai personaggi famosi. Per quanto riguarda il cast, sarebbero confermati i due opinionisti mentre a cercare l'amore nel ruolo di tronisti dovrebbero essere almeno in tre.

Indiscrezioni sul futuro di Uomini e Donne

Mentre su Canale 5 vengono trasmesse le ultime puntate di Uomini e Donne che sono state registrate, sul web si rincorrono i Gossip sul futuro del programma. Stando ad un rumor che prende sempre più piede tra gli internauti, tra qualche mese potrebbe debuttare in tv la versione Vip del dating-show.

Visto che il format Ultima Fermata non sta ottenendo il successo sperato (lo share settimanale si aggira attorno al 10/12%), Maria De Filippi starebbe preparando una sorpresa da proporre al pubblico durante la pausa della sua storica trasmissione.

Pare, infatti, che durante l'estate non andrà in onda Temptation Island ma la prima stagione di U&D dedicata ai personaggi famosi che cercano l'amore.

Al momento questa è solo un'indiscrezione che non ha ancora trovato conferme (ma neppure smentite) nella viva voce degli addetti ai lavori.

Il possibile cast del nuovo Uomini e Donne

Qualora questo format dovesse essere confermato nel palinsesto estivo di Canale 5 (si parla del periodo tra giugno e luglio per la possibile messa in onda), pare che una parte del cast sia già stata scelta.

La prima indiscrezione riguarda la conduttrice: non sarebbe Maria De Filippi la padrona di casa della versione Vip di Uomini e Donne, ma una tra Silvia Toffanin e Simona Ventura (già al timone della prima edizione di Ultima Fermata).

Visto che il meccanismo del programma rimarrebbe invariato, in tutte le puntate non mancherebbero i pungenti commenti degli opinionisti, che rimarrebbero i veterani Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Anche gli studi tv dovrebbero essere sempre gli Elios, quelli che ospitano le registrazioni del dating-show da settembre a maggio ogni anno.

I possibili protagonisti di Uomini e Donne

Per quanto riguarda i personaggi famosi scelti per il ruolo di tronisti della prima edizione Vip di Uomini e Donne, ad oggi circolano principalmente tre nomi.

Le celebrità che potrebbero accettare di cercare l'amore davanti alle telecamere, sono: Antonio Zequila (reduce da una breve esperienza da naufrago all'Isola dei Famosi 2022), Pamela Prati e Roger Balduino, il modello che ha fatto perdere la testa a Estefania sulle spiagge dell'Honduras.

Tutti i protagonisti sulla poltrona rossa, dunque, saranno conosciuti e lo stesso dovrebbe valere per i ragazzi/e che vestiranno i panni di corteggiatori.

Un'altra indiscrezione che non è ancora stata confermata, è quella che vorrebbe la sparizione di Temptation Island dal palinsesto estivo di Canale 5. Interpellato dai giornalisti su questo rumor, lo storico conduttore Filippo Bisciglia ha detto di non saperne nulla, quindi è ancora presto per sapere con certezza se il reality Mediaset andrà in onda tra giugno e luglio oppure se la rete punterà su altri format, nuovi o già rodati che siano.

Sono anni che si parla di un possibile debutto in tv della versione Vip di U&D, ma fino ad oggi non è mai stato confermato dalla redazione o dalla produttrice Maria De Filippi, che lavorerebbe alla trasmissione dal dietro le quinte, esattamente come ha fatto per tanto tempo con Temptation.