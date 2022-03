Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1, Vittorio ha visto i suoi sogni crollare, nel momento in cui Dante Romagnoli si è impossessato della metà delle quote dell'atelier. A quel punto, Conti non ha gradito l'ingresso in società dell'ex amante di sua moglie e, pertanto, fra i due sono riemersi i vecchi dissapori. Nell'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di giovedì 7 aprile ci sarà un altro duro colpo per il direttore del negozio di moda. Infatti, Vittorio verrà a sapere che sua nipote Serena è stata coinvolta in un progetto della sua società.

A quel punto, il cognato di Beatrice sarà furioso con Dante.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 7 aprile: Serena disegna carta-modelli per le bambole

Beatrice ha iniziato a lasciarsi andare con Dante. La cognata di Vittorio è rimasta affascinata fin da subito da Romagnoli e, dopo un'iniziale titubanza per i trascorsi dell'imprenditore, la mamma di Serena si è lasciata andare, cedendo alla corte del nuovo socio de Il Paradiso delle signore. Dante, nel corso delle ultime puntate della fiction di Rai 1 non ha nascosto di provare sentimenti per la contabile dell'atelier e ha iniziato a entrare piano piano nella sua vita. Nell'episodio che andrà in onda in televisione il 7 aprile ci sarà un colpo di scena che riguarderà la nipotina di Vittorio.

A tal proposito, Serena verrà coinvolta nel progetto dei carta-modelli per le bambole e Conti sarà all'oscuro della cosa.

Il Paradiso delle signore, trama 7/4: Dante ha un'idea per la rivista e coinvolge Serena e Vittorio non lo sa

In particolar modo, nella puntata de Il Paradiso delle signore di giovedì 7 aprile ci sarà una nuova iniziativa per la rivista del negozio di moda.

Le anticipazioni dei prossimi episodi rivelano che nel Paradiso Market verrà inserito un allegato con alcuni carta-modelli per le bambole. Per avere idee interessanti da pubblicare insieme al magazine, Dante deciderà di avvalersi di una piccola collaboratrice. Romagnoli, infatti, coinvolgerà Serena come aiutante per realizzare i disegni per gli abiti per le bambole, ma non lo dirà a Vittorio.

Il Paradiso delle signore, puntata 7/4: Vittorio scopre che Serena aiuta Dante ed è furioso

Purtroppo, però, quanto sta accadendo alla figlia di Beatrice non rimarrà un segreto e Vittorio verrà a sapere che sua nipote è stata coinvolta da Dante nell'iniziativa per la rivista dell'atelier. A quel punto, Conti sarà furioso e non riuscirà a tenere nascosta la rabbia verso Dante. In particolar modo, lo zio di Serena sarà furioso con il suo socio. Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore non rivelano cosa deciderà di fare il cognato di Beatrice una volta scoperta la verità. Non resta che attendere le prossime puntate della fiction, per scoprire se Vittorio riuscirà ad accettare il fatto che Dante è entrato nella vita di sua cognata e sta provando a fare breccia anche nel cuore di Serena.