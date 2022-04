Grandi colpi di scena in arrivo nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in programma dall'11 al 15 aprile 2022 in prima visione assoluta Rai.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che per Marco arriverà il momento della resa dei conti e di far chiarezza, una volta per tutte, con i sentimenti che prova realmente nei confronti di Stefania.

Spazio anche alle vicende di Beatrice che, in questi nuovi episodi della soap, si ritroverà a fare i conti con una amara verità, che la lascerà senza parole e la metterà in pericolo di vita.

Gemma dubita di Stefania e Marco: anticipazioni Il Paradiso 6 al 15 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda nella settimana 11-15 aprile 2022, rivelano che dopo essere stata lasciata da Marco, Gemma comincerà ad avere dei forti sospetti nei confronti della sorellastra.

La ragazza, infatti, sospetterà che dietro l'addio tra lei e Marco, possa esserci proprio lo zampino di Stefania, motivo per il quale non sarà per niente tranquilla.

Il rapporto tra le due, quindi, si ritroverà in piena crisi, mentre Marco deciderà di prendere in mano le redini della sua vita sentimentale e di uscire allo scoperto.

Dopo aver vissuto dei momenti di tenerezza con Stefania, ecco che il nipote della contessa deciderà di dichiararsi ufficialmente.

Marco si dichiara a Stefania e confessa di amarla

Le trame de Il Paradiso delle signore 6 fino al 15 aprile 2022, rivelano che Marco confesserà il suo amore a Stefania, in quella che sarà una dichiarazione a tutti gli effetti che lo porterà ad uscire allo scoperto.

Ma non è finita qui, perché nel corso di questi nuovi appuntamenti con la soap opera di Rai 1, si parlerà anche delle vicende di Dante Romagnoli, che continuerà a portare avanti i suoi intrighi alle spalle di Beatrice e Vittorio.

Questa volta, però, sarà proprio la cognata del dottor Conti ad avere dei sospetti sul conto di Dante.

Beatrice in pericolo di vita: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 15 aprile

Beatrice deciderà di indagare e, quello che verrà fuori, sarà una verità a dir poco amara: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, infatti, rivelano che Beatrice scoprirà tutti gli intrighi che Dante sta tramando alle loro spalle e, in preda alla rabbia, si ritroverà vittima di un incidente stradale.

La donna perderà il controllo della sua vettura e, al momento dell'arrivo dei soccorsi, verrà ritrovata priva di sensi.

Occhi puntati anche su Salvatore Amato: le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera rivelano che il giovane barista deciderà di riorganizzare le nozze con Anna Imbriani, ma in gran segreto, tenendo la donna all'oscuro dei fatti con lo scopo di farle una sorpresa che spera possa essere gradita.

Umberto bacchetta e rimprovera Flora Ravasi: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Intanto Flora, dopo la delicata situazione che si è venuta a creare con la contessa, deciderà di confessarsi con Ludovica.

La stilista rivelerà a Vittorio di questo suo sfogo fatto con la giovane Brancia e la reazione del commendatore non sarà delle migliori.

Le trame de Il Paradiso delle signore al 15 aprile, infatti, rivelano che Umberto accuserà Flora di essere stata imprudente e la bacchetterà per essersi aperta completamente a Ludovica, nonostante tra di loro non ci sia una profonda amicizia.