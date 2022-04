Martedì 5 aprile, su Canale 5, Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 si è occupata delle dinamiche accadute all'Isola dei Famosi. Come ospite in studio è arrivato Antoni Zequila: primo concorrente dell'edizione 2022 ad essere eliminato dal Reality Show. Il 58enne ha fatto chiarezza sul presunto corteggiamento a Estefania Bernal e si tolto qualche sassolino dalla scarpa su Jeremias Rodriguez e Floriana Secondi.

La versione dell'ex naufrago su Estefania

I rapporti tra Antonio Zequila e alcuni concorrenti dell'Isola dei Famosi sono stati piuttosto tesi. A Pomeriggio 5, Vladimir Luxuria - opinionista del reality show condotto da Ilary Blasi - ha posto alcune domande al primo naufrago eliminato.

Nel dettaglio, Luxuria ha chiesto ad Antonio Zequila se fosse vero che ha provato a corteggiare Estefania Bernal in Honduras. Inoltre, l'opinionista ha chiesto se l'interesse della modella sudamericana per Roger fosse reale. Il diretto interessato senza peli sulla lingua ha affermato: "È assolutamente tutto falso". In merito al presunto flirt tra Estefania e Roger Balduino, Zequila ha dichiarato: "Quando lei è venuta in hotel mi ha detto che le piace Jeremias". L'attore ha spiegato che Estefania si sarebbe rammaricata, perché il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez è già fidanzato.

Per quanto riguarda Balduino, Estefania lo riterrebbe un "bamboccio".

Zequila è felicemente fidanzato

Antonio Zequila ha rivelato di non avere mai corteggiato Estefania Bernal: "Sono fidanzato da 11 anni".

L'ex naufrago ha fatto sapere di avere festeggiato lo scorso 14 marzo l'anniversario con la sua fidanzata storica Marina Fadda. Il 58enne ha sostenuto che se fosse stato realmente interessato alla modella, al momento di portare con sé qualcuno su Playa Sagamada avrebbe optato per Estefania e non Floriana Secondi.

Il retroscena su Jeremias Rodriguez

A proposito di Jeremias Rodriguez, Antonio Zequila a Pomeriggio 5 ha rivelato un retroscena accaduto all'Isola dei Famosi. L'ex naufrago ha fatto sapere che il 33enne argentino avrebbe infranto il quarto comandamento nei confronti del padre: "Stava palando e gli ha detto di stare zitto, mortificandolo".

Stando alla versione dell'ex concorrente, Gustavo sarebbe scoppiato in lacrime e si sarebbe sfogato proprio con Antonio Zequila.

A tal proposito il 58enne ha riferito a Pomeriggio 5 che l'episodio non è stato mandato in onda all'Isola dei Famosi.

La stoccata a Floriana Secondi

Antonio Zequila ha parlato anche della sua eliminazione. L'ex naufrago dell'Isola dei Famosi è convinto che sia stata la presenza di Floriana Secondi a sfavorirlo: "Invece di stare con me, mi ha giocato contro". Il diretto interessato crede che non sia mai realmente entrato in gioco, poiché voleva giocare indivualmente. Infine, sulla nomination Zequila ha sostenuto di essere finito al televoto a causa di uno screzio avvenuto tra Floriana e Nicolas Vaporidis.

Infine, Antonio Zequila sulla presunta antipatia che il pubblico nutre nei suoi confronti ha sostenuto che non si può essere simpatici a tutti.