Nemmeno il tempo di approdare sull'Isola dei Famosi che Silvano Michetti è stato espulso. Proprio così, il componente moro de I Cugini di Campagna é stato squalificato dopo aver bestemmiato nel corso dell'ultima diretta. L'annuncio è stato dato da Mediaset attraverso un comunicato diffuso poche ore fa, nel quale l'azienda si scusa con i telespettatori per l'increscioso episodio.

Silvano Michetti squalificato per aver bestemmiato

I Cugini di Campagna perdono già uno dei suoi componenti. Silvano Michetti infatti è stato squalificato dall'Isola dei famosi.

A poche ore dal suo arrivo su Playa Accoppiada, il naufrago è costretto a salutare tutti e a tornarsene in Italia. Tutto a causa della bestemmia sfuggita a Silvano nel corso della diretta di lunedì scorso. Ironia della sorte, la frase blasfema era sta pronunciata da Michetti non appena approdato sulla spiaggia. Era passati solo pochi secondi dalla sua entrata in gioco. I Cugini di Campagna infatti, hanno dovuto attendere due settimane prima di arrivare su Playa Accoppiada.

Mediaset non perdona: Silvano de I Cugini di Campagna espulso dall'Isola

I presenti in Honduras, Ilary Blasi e gli opinionisti in studio, non si sono accorti della bestemmia pronunciata da Silvano. Anche molti telespettatori non si sono resi conto immediatamente di ciò che aveva detto il naufrago.

Come spesso accade, però, ai fan più attenti nulla sfugge: sui social sono apparsi immediatamente i video che immortalavano il momento incriminato. La produzione del programma, dunque, unitamente a Mediaset, ha deciso di squalificare Silvano de I Cugini di Campagna.

Nick de I Cugini di Campagna resta in gioco all'Isola dei famosi

Il comunicato con cui Mediaset ha annunciato la squalifica di Silvano Michetti è stato diffuso poche ore fa. Nel comunicato, l'azienda di Cologno Monzese si scusa anche con i telespettatori per l'increscioso episodio. Resta invece in gioco l'altro componente della coppia, ovvero Nick Luciani.

Non è chiaro se rimarrà su Playa Accoppiada o andrà a finire su Plata Sgamada, dove i naufraghi giocano da singoli. Se ne saprà di più nel corso della prossima diretta dell'Isola dei famosi in onda giovedì 6 aprile in prima serata su Canale 5. Sempre nel corso della nuova puntata, si scoprirà l'esito del televoto. In nomination ci sono le coppie Lory Del Santo-Marco Cucolo e Ilona Staller-Roger Balduino. Chi la spunterà? Non resta che attendere qualche ora per scoprirlo.