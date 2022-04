Quando era nella casa del GF Vip si era parlato di un presunto flirt con Giulia D'Urso, ex fidanzata di Giulio Raselli, e di un interessamento per Clarissa Selassiè . Al termine dell'avventura nel reality show Antonio Medugno sembra aver voltato pagina iniziando una nuova frequentazione. Secondo le ultime indiscrezioni, il tik toker sarebbe rimasto folgorato da un'ex allieva di Amici che ha da poco chiuso una breve storia d'amore. Il nome che circola con insistenza sul web è quello di Rosa Di Grazia, ballerina ex del cantante Deddy, che fino a poche settimane fa era legata sentimentalmente all'hair stylist Andrea Piazza .

Il napoletano ha confermato, in un'intervista rilasciata a RTL 102.5, la nuova frequentazione con un'ex protagonista del programma di Maria De Filippi ma ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli.

"Preferisco tenerla fuori anche perché lei non voleva che uscisse questa cosa" - ha sottolineato il 24enne.

I rumor su Giulia D'Urso e Clarissa Selassiè

Dopo i tanti rumor delle scorse settimane Antonio Medugno sembra aver ritrovato l'amore. Chiusa l'esperienza al GF Vip il 24enne aveva smentito di essere fidanzato, precisando che aveva avuto degli scambi di messaggi con una misteriosa ragazza. "In casa sono arrivato da single ma due mesi prima di varcare la porta rossa mi sentivo con una persona di cui preferisco non fare il nome", aveva spiegato il tik toker a Casa Chi precisando di non averla ricontattata perché aveva commesso un errore.

"Preferisco passi del tempo, in ogni caso non mi aspettavo mi mancasse".

Medugno aveva precisato che non si trattava né di Giulia D'Urso né di Clarissa Selassiè sottolineando che con la principessa etiope si era chiarito alla fine dell'avventura al Grande Fratello Vip ma che non c'era alcun legame sentimentale con lei: "In questo momento voglio dedicarmi a me stesso", aveva chiosato ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato.

Medugno: 'Abbiamo preso un aperitivo insieme, mi piace esteticamente'

Come confermato nell'intervista rilasciata a RTL102.5 l'ex gieffino starebbe frequentando un'ex allieva di Amici. Le indiscrezioni parlano di un flirt con Rosa Di Grazia ma Antonio Medugno ha preferito non fare nomi, sottolineando che la diretta interessata vuole stare lontana dai riflettori in quanto sta attraversando un periodo particolare.

"Ci siamo sentiti e visti per un aperitivo a Roma", ha precisato il 24enne aggiungendo che la conosce già da tempo.

"È stata sempre fidanzata ma poi si è lasciata . Mi piace esteticamente ma voglio conoscerla meglio", ha aggiunto Medugno. Dall'altra parte Rosa Di Grazia, ex del cantante Deddy , ha chiuso da poco la sua relazione con l'hair stylist Andrea Piazza.