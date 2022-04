Prosegue su Canale 5 l'appuntamento della soap tv iberica "Una vita", che viene trasmessa tui giorni, compresa la domenica, con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 11 a sabato 16 aprile, Marcos scoprirà che è stata Natalia ad avvelenare Felicia e farà in modo di uccidere Quesada. Inoltre Lolita si renderà conto che il marito le è stata fedele di fronte all'ennesimo corteggiamento di Natalia, mentre Felipe e Genoveva avranno l'ennesima lite in strada.

Sabina è gelosa di Daniela e Roberto

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dall'11 al 16 aprile, Sabina sarà molto gelosa di Daniela e suo marito e costringerà la ragazza a seguire delle severe regole.

Intanto Natalia proseguirà nel recitare il piano ordito insieme a Genoveva e dirà a Felipe che non era sua intenzione corteggiare Antonito e che vorrebbe fare pace con Lolita.

Inoltre Marcos si recherà a casa dei Quesada molto infuriato ed avrà uno scontro animato con Aurelio, nel corso del quale quest'ultimo sarà minacciato con un'arma. Nel frattempo Bellita crederà che Ignacio ha finalmente cambiato vita, ma Josè Miguel lo inviterà a non credergli fino in fondo. In tutto questo Rosina si accorgerà della stranezza di Casilda, in quanto la domestica è sempre più persuasa all'idea che l'ambulante è Martin.

Genoveva prova ad ingraziarsi le signore di Acacias

Secondo le anticipazioni televisive fino al 16 aprile, Soledad andrà da Aurelio e gli chiederà quanto pattuito.

Intanto Felipe organizzerà un appuntamento a Lolita, Antonito e Natalia, durante la quale Quesada corteggerà ripetutamente il Palacios ma senza successo. Lolita udirà di nascosto il marito che le è rimasta fedele e sarà felice di questo. Inoltre Aurelio annuncerà a Marcos che Don Salustiano ha declinato la sua offerta. Successivamente il Bacigalupe farà una chiamata, in cui dirà di uccidere Natalia.

Nel frattempo Alodia cercherà di allontanare Ignacio, ma il ragazzo riuscirà ad intenerirla quando la inviterà a camminare insieme. In tutto questo Genoveva e Felipe avranno una dura lite, in quanto ha reso pubblico che è stata la donna a convincere Natalia a rovinare il matrimonio di Antonito e Lolita. In seguito la Salmeron parlerà con le signore del quartiere e proverà ad ottenere la loro fiducia.

Tra le altre cose Bellita interromperà un momento intimo tra Alodia ed Ignacio.

Genoveva è indiziata per l'aggressione di Natalia

In base agli spoiler della prossima settimana, Marcos confesserà ad Anabel che è stata Natalia ad uccidere Felicia. I due litigheranno furiosamente e la ragazza fuggirà via per farsi consolare da Aurelio. Intanto poco prima che Felipe ceni insieme a Natalia, quest'ultima sarà aggredita. La notizia si diffonderà immediatamente e Genoveva risulterà essere l'indiziata principale. Roberto invece penserà a Marcos. Infine Alvarez-Hermoso starà accanto a Natalia, mentre Aurelio dirà ad Anabel che è stato suo padre ad aggredire la sorella.