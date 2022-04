Il 7 aprile 2022 è andata in onda la sesta puntata dell’Isola dei Famosi. L’appuntamento è stato ricco di colpi di scena, come l’eliminazione di Lory e Marco da Playa Palapa e lo sbarco su Playa Sgamada, l’eliminazione definitiva di Roberta Morise, la nascita di nuove coppie e tanto altro. Tuttavia, la cosa che più salta all’occhio dello spettatore sono spesso i litigi e, nella puntata di ieri, Jeremias in coppia con il padre Gustavo Rodriguez si è dato molto da fare discutendo con Ilona e Vladimir Luxuria, per poi accusare gli autori del reality di non mandare in onda alcuni video.

Scontro all'Isola tra Jeremias e Ilona, lui accusa la produzione

Durante l’ultima puntata dell’Isola Dei Famosi 2022, andata in onda il 7 aprile su Canale 5, Jeremias Rodriguez, si è reso protagonista di un acceso scontro in Palapa contro Cicciolina, accusandola di non fare nulla sull’Isola. Ilona ha cercato di difendersi dagli attacchi dei naufraghi, dicendo: “Questa è pura cattiveria. Non mi piace quello che dicono. Cosa dovrei fare? Disboscare questo posto? Mi ha anche detto che se cucinerà, non mi darà da mangiare. Rendetevi conto di come siamo messi su quest'isola. Ci sono rimasta male, siamo andati a pescare con Roger e abbiamo preso oltre al pesce anche cinque cactus. Io non mi butto sempre davanti alle telecamere per mostrare.

C'è stato un accanimento. Ognuno di noi fa qualcosa. Ci diamo tutti da fare. Non vi permettete di parlare di mio figlio perché potrei anche inc...mi di brutto”.

A questo punto, anche Vladimir ha difeso la naufraga, criticando il comportamento irrispettoso assunto da Jeremias e Gustavo. A seguito di questo attacco, il naufrago Jeremias ha sbottato dicendo: “Ilona mi ha insultato e questa parte non l’avete messa.

Mi ha insultato e non lo hanno messo, questo non mi sta bene. Non è vero e non dare colpe a me”.

Alvin perde la pazienza con Jeremias

Durante la puntata del 7 aprile dell’Isola dei Famosi, Jeremias ha fatto perdere addirittura la pazienza ad Alvin. Durante la prova leader, mentre Alvin spiegava le regole, Jeremias ha iniziato a lamentarsi e a scuotere la testa in segno di disapprovazione.

A questo punto l’inviato ha perso la pazienza e, sempre con fare pacato, ha iniziato a dire: “Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile? Diciamo che Jeremias sempre in disaccordo perché secondo lui c è sempre qualcosa contro la sua coppia”. Pare dunque che, dopo tanti anni da inviato, anche Alvin abbia perso la pazienza, stanco dei continui capricci da parte del Rodriguez.