Antonio Zequila in un'intervista rilasciata a SuperGuida Tv ha confidato di essere a conoscenza di un segreto riguardante Jeremias Rodriguez. Sebbene all'Isola dei Famosi il 33enne sudamericano spesso rivela di avere degli scheletri nell'armadio, ancora preferisce non renderli pubblici. Al Grande Fratello Vip 2, però, il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez aveva cercato di vuotare il sacco.

Le parole di Zequila

L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha confidato di essere rimasto deluso da Jeremias Rodriguez. A tal proposito Zequila ha raccontato un retroscena sul 33enne sudamericano.

Durante un temporale, lui e Gustavo Rodriguez erano sotto la capanna a parlare. Jeremias, dopo essere arrivato, si è intromesso nella conversazione e ha zittito il padre in maniera brusca.

Secondo quanto riportato da Antonio Zequila, Gustavo si sarebbe sfogato con lui e sarebbe scoppiato in lacrime. A quel punto il 58enne avrebbe chiesto all'uomo perché non avesse reagito al rimprovero del figlio. Stando alla dichiarazione dell'ex naufrago, Gustavo gli avrebbe confidato un segreto riguardante Jeremias. Ovviamente, Antonio Zequila ha preferito non rivelare il "segreto" di Jeremias Rodriguez.

Il segreto

Il 33enne sudamericano all'Isola dei Famosi spesso ammette di avere avuto un passato difficile.

Come spiegato dal naufrago solo l'amore della famiglia e della fidanzata Deborah lo hanno salvato.

Guardando le vecchie dichiarazioni riportate sul web, il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez aveva cercato di vuotare il sacco al Grande Fratello Vip 2: "Vorrei togliermi questo peso che porto". All'epoca, il gieffino disse di voler dire tutto ma di non poterlo fare: "Mi sono serviti 7 mesi da solo in Argentina, mi sono ritrovato nella m..." Jeremias aveva spiegato di avere ricevuto la visita di Cecilia, ma di non averla mai incontrata.

Come rivelato dal diretto interessato quando aveva delle crisi, spaccava tutto a casa: vetri, porte, finestre.

Ai concorrenti del GFVip, Jeremias raccontava che nessuno di loro poteva mai immaginare cosa era accaduto in Argentina: "Ho fatto del male a qualcuno. Ho bruttissimi ricordi. Ho fatto cose, non riesco a dimenticare certe immagini".

'Non ho superato la cosa'

Nelle dichiarazioni del passato rilasciate da Jeremias Rodriguez al GFVip 2, il diretto interessato aveva spiegato di avere trovato la felicità da circa due anni dopo 10 anni passati nell'oblio. Tuttavia, il giovane non nascondeva la vergogna e il disagio vissuto in passato: "Non accettavo, sapevo, sapevo, ma non volevo capire".

A tal proposito Jeremias disse che la sua famiglia non aveva molti soldi, quindi era costretto ad arrangiarsi. Infine, nelle dichiarazioni di Jeremias riportate da Biccy si legge: "Non ho ancora superato del tutto quello che ho fatto".