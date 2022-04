Cresce sempre di più l’attesa per la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022, che andrà in onda questa sera, giovedì 7 aprile 2022. La tensione in Honduras è sempre più alle stelle e, dopo la discussione tra i fratelli Edoardo e Guendalina Tavassi, poche ore fa, sulle spiagge dell’Isola, è scattata una nuova lite tra Ilona e Jeremias Rodriguez. Tutto a causa del comportamento ambiguo di Cicciolina che ha fatto innervosire il fratello di Belen.

Scontro tra Jeremias ed Ilona

All’Isola Dei Famosi, la fame e la mancanza degli affetti continuano a creare malumori.

Qualche ora fa, la tensione è arrivata alle stelle tra Jeremias Rodriguez, fratello di Belen ed in coppia con il padre Gustavo, e Ilona Staller. Tutto è nato da un comportamento di Cicciolina, ritenuto ambiguo da parte di Jeremias, il quale ha perso la pazienza e si è rivolto in malo modo verso la naufraga, dicendole: “Sei arrivata al limite e dunque sta vendo fuori il tuo vero carattere. Facciamo sempre tutto per te, ti mettiamo al primo posto e tu non fai nulla e in più ci parli anche male alle spalle. Noi ci siamo comportati bene con te e non te lo permetto di trattarmi così. La pensiamo in modo diverso e adesso che ti conosco non dici mai una cosa chiara. Non ti assumi le responsabilità di nulla".

Lory difende Ilona e Jeremis l'attacca

Dopo esserci rimasta male per le parole di Jeremias, Ilona si reca da Lory del Santo la quale, dopo aver saputo la verità dei fatti, inizia a discutere con Gustavo, provocando così a reazione di Jeremias il quale, convinto che Lory metta zizzania tra i naufraghi, ha sbottato dicendo: “ Non penso che Ilona abbai detto che è ferita dai gruppi, sarà stata Lory a dire questo.

Ilona tu hai mai detto questa cosa? Parla, nessuno ti attacca, semplicemente ti stiamo dicendo di parlare, è stata Lory vero? E tu Marco, dì qualcosa alla tua fidanzata, che si deve comportare da persona normale, perché sta continuando solo a portare casini nel gruppo”. Non resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire come si evolverà il rapporto tra i naufraghi.

Anticipazioni sesta puntata Isola Dei Famosi

Questa sera, 7 aprile 2022, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata dell'isola Dei Famosi, condotta da Ilary Blasi insieme a Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Stasera si parlerà sicuramente del provvedimento disciplinare che Mediaset ha preso nei confronti di Silvano Michetti, il quale, a seguito di una bestemmia, ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco. Si passerà poi ad una decisione difficile per due coppie, quella formata da Edoardo e Guendalina e quella di Carmen di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Non ci è dato sapere quale decisione difficile spetta a queste due coppie, ma lo scopriremo nella puntata di questa sera. Si scoprirà, poi, chi tra Lory Del Santo e Marco Cuculo e la coppia formata da Ilona e Roger, dovrà abbandonare definitivamente la Palapa per trasferirsi su Playa Sgamada, dove giocheranno come singoli concorrenti. Nuove eliminazioni poi su Playa Sgamada, mentre invece in studio ci saranno Antonio Zequila, Marco Melandri e Veronica Rodriguez. Non mancheranno poi le sorprese, le prove e le nuove nomination.