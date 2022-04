Il 31 marzo è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Il "survivor game", condotto da Ilary Blasi, continua a creare tantissime dinamiche e di certo sull’Isola la fame inizia a farsi sentire sempre di più. Dall’inizio del programma, Carmen e Alessandro sono finiti nel mirino dei naufraghi. Tra tutti, quello che si è mostrato più insofferente è stato Jeremias. Il fratello di Belen, infatti, durante l’ultima puntata del reality ha attaccato duramente la coppia madre e figlio, accusandoli di essere inutili al gruppo

Il duro sfogo di Jeremias contro Carmen e suo figlio Alessandro

Già qualche puntata fa, Jeremias aveva dichiarato che la coppia formata da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro era abbastanza inutile e che dunque non li voleva sull’Isola.

Nel corso dell’ultima puntata, andata in onda il 31 marzo, Vladimir Luxuria, opinionista dell’Isola dei Famosi 2022, ha immediatamente espresso la sua opinione dicendo: “A decidere se Carmen e Alessandro devono rimanere sull’Isola, è il pubblico da casa. Quando tutti quanti si mettono contro un’unica coppia, ti assicuro che è molto più simpatica quella che viene aggredita da tutti. Ma il problema non siete voi che vi esponete, i più pericolosi sono quelli che stanno zitti, che non dicono niente ma tramano alle spalle”. A questo punto, Jeremias Rodriguez, appoggiato anche da Clemente Russo e Laura Maddaloni, anche loro stanchi di Carmen, ha cercato di difendersi dalle critiche di Vladimir e ha esordito dicendo: “Questo è un reality di sopravvivenza, non è un reality per lamentarsi”.

Tuttavia, il discorso di Jeremias viene interrotto da Carmen, la quale viene immediatamente ripresa da Rodriguez, il quale le intima di stare zitta dicendo: “Stai zitta. Siamo venuti qui per sopravvivere, nessuno ha parlato di aggressione e non mi ricordo se ho detto che non li vogliamo sull’Isola, ma lo penso. Siete egoisti”.

Che fine ha fatto Patrizia Bonetti?

Da qualche giorno, un dubbio attanaglia i fans dell’Isola dei Famosi, ovvero: “ Che fine ha fatto Patrizia Bonetti?” Secondo quanto riportato da Giuseppe Porro, l'influencer sarebbe già sulla via di ritorno in Italia. Bonetti, entrata nella seconda puntata, ha sfidato alla prova del fuoco Roberta Morise.

Le due donne, infatti, dovevano superare la prova del fuoco per entrare a far parte del programma. Tuttavia, dopo un lungo tempo sotto le fiamme, le due donne hanno riportato delle ustioni. Mentre Roberta, vincitrice della prova, dopo alcune medicazioni è rientrata in gioco, Patrizia invece ha riportato ustioni più gravi che l’hanno costretta ad abbandonare definitivamente la trasmissione.