Lunedì 11 aprile andrà in onda la settima puntata dell'Isola dei Famosi, determinante per l'avventura dei naufraghi in Honduras. Stasera, infatti, tutte coppie saranno divise e i concorrenti ancora in gioco inizieranno a gareggiare singolarmente. Il televoto che vede contrapposti Ilona-Nicolas e Clemente-Floriana [VIDEO], dovrebbe risolversi con la vittoria dei primi due e l'uscita di scena del duo formatosi poche settimane fa su Playa Sgamada. Il gruppo, intanto, in questi giorni ha dovuto fare i conti col maltempo e con un'invasione di granchi.

Anticipazioni nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi

Oggi, lunedì 11 aprile, andrà in onda una puntata molto importante dell'Isola dei Famosi. Come ha anticipato Ilary Blasi giovedì scorso, stasera tutte le coppie saranno divise e inizierà la vera gara dei naufraghi, uno contro l'altro fino alla fine dell'edizione.

Tra le anticipazioni che sono circolate sino ad ora sulla diretta del settimo appuntamento con il reality Mediaset, spiccano quelle riguardanti il risultato del televoto che è stato aperto qualche giorno fa tra quattro protagonisti assoluti di quest'anno.

Stando a quello che sostengono i sondaggi online, Ilona Staller e Nicolas Vaporidis dovrebbero avere la meglio su Floriana Secondi e Clemente Russo: questi ultimi sono i meno votati sul web e rischiano di andare incontro alla seconda eliminazione dal programma nel giro di poche settimane (lei è stata esclusa quando era in coppia con Antonio Zequila, lui con la moglie Laura Maddaloni).

Giornate difficili per i protagonisti dell'Isola dei Famosi

L'11 aprile, però, Ilary Blasi dovrà affrontare molti argomenti con i naufraghi: le ultime ore, infatti, sono state difficilissime e la produzione dell'Isola dei Famosi ha seriamente pensato di sospendere l'avventura dei concorrenti causa maltempo.

Come ha spiegato l'inviato Alvin sui social network, sull'Honduras si è abbattuto un nubifragio che ha messo alla prova tutti, principalmente i Vip che vivono sulle spiagge Sgamada e Accoppiada.

A differenza di quello che è successo qualche settimana fa, però, stavolta gli addetti ai lavori hanno deciso di non andare in soccorso dei personaggi in gara, lasciandoli in balia di pioggia battente e di un'invasione di granchi senza precedenti.

La presentatrice cercherà di approfondire la situazione e lo stato psicologico dei naufraghi dopo giornate durissime e segnate dal brutto tempo.

Via alla seconda fase dell'Isola dei Famosi

Il momento più atteso della settimana puntata dell'Isola dei Famosi, però, è quello in cui i concorrenti saranno informati del fatto che il gioco è arrivato ad un punto di svolta: tutti i naufraghi, infatti, d'ora in avanti gareggeranno singolarmente e le coppie saranno divise.

C'è curiosità da parte dei telespettatori nell'assistere alle reazioni che avranno alcuni protagonisti del reality a questa notizia, soprattutto i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi (che solo giovedì scorso hanno rinunciato alla possibilità di scoppiarsi e competere da soli visti i continui litigi che hanno), i fidanzatini Estefania e Roger (unitisi pochi giorni fa per amore), i Rodriguez e mamma e figlio Carmen Di Pietro e Alessandro.

Il ragazzo, in particolare, per accontentare la madre perennemente affamata, ha accettato di legarsi a lei con un elastico in vita per tre giorni (da giovedì a lunedì): la soubrette, inoltre, ha potuto gustare un pezzo di lasagna davanti al giovane.

Sempre nel corso della diretta di stasera, ci sarà un'eliminazione tra gli abitanti di Playa Sgamada e nuove nomination, le prime con protagonisti i naufraghi singoli e non più in coppia.