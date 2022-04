In Beautiful la paternità del bambino di Steffy terrà con il fiato sospeso i telespettatori. Qualcosa nel test di paternità non sembrerà convincere Thomas il quale riuscirà a scoprire che Vinny avrà falsificato gli esiti facendo risultare come padre Liam. In realtà il bimbo sarà figlio di Finn e Thomas dopo aver affrontato duramente Vinny, rivelerà la verità ai diretti interessati.

Vinny falsifica gli esiti del test di paternità di Steffy

In Beautiful la notizia che Liam sia il padre del bambino di Steffy, getterà nello sconforto sia Hope che Finn.

Tutti i personaggi coinvolti in questa vicenda, saranno all'oscuro del fatto che qualcuno avrà tramato alle loro spalle. Si tratta di Vinny Walker, l'amico di Thomas, che deciderà di mettere le mani sul test di paternità. Il ragazzo infatti, lavorerà in ospedale e, per aiutare Thomas a riconquistare Hope, deciderà di falsificare gli esiti del test facendo risultare Liam come padre del bambino di Steffy. Intanto Finn e Hope saranno in seria difficoltà visto che non sapranno come gestire le rispettive relazioni, consapevoli che Liam e Steffy avranno un altro figlio insieme.

Thomas sospetta di Vinny nelle prossime puntate di Beautiful

Ad avere qualche sospetto sul risultato del test di paternità sarà per primo Thomas. Il giovane Forrester infatti, ricordando alcune frasi dell'amico, comincerà a pensare che Vinny abbia potuto manomettere il test.

Pertanto deciderà di rintracciarlo, per togliersi ogni dubbio. Nel frattempo la tensione tra Finn e Liam sarà alle stelle. Il giovane medico si scaglierà contro Liam e gli rinfaccerà i modi con cui avrà trattato sua Hope che Steffy in tutto questi anni. Intanto Steffy, senza dire nulla a nessuno, penserà di partire per Parigi.

Una decisione che la figlia di Ridge prenderà per evitare a Finn il dolore di vedere lei e Liam crescere un bambino insieme.

Vinny confessa a Thomas di aver manomesso il test di paternità

Dando uno sguardo alle nuove puntate di Beautiful, si verrà a sapere che Finn riuscirà a fermare in tempo Steffy. Thomas invece, riuscirà a rintracciare Vinny.

Tra i due amici ci sarà una violenta discussione proprio all'interno del laboratorio di analisi. I due verranno alle mani e, alla fine Vinny confesserà di aver manomesso il test di paternità facendo risultare Liam il padre del bambino di Steffy. Vinny si giustificherà dicendo di averlo fatto per allontanare Hope da Liam e dare quindi una possibilità a Thomas. Quest'ultimo, venuto a sapere che è Finn il padre del bambino, si precipiterà a casa di Hope per raccontare tutta la verità. Finalmente Steffy e Finn potranno ritrovare la serenità di un tempo. Non sembrerà essere così invece per Hope e Liam. Per scoprire cosa accadrà, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Beautiful, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.