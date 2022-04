Jeremias Rodriguez ha avuto una nuova discussione con Nicolas Vaporidis. Il 33enne sudamericano ha ironizzato sul cibo mal cotto, ma l’attore romano non ha percepito il commento allo stesso modo. Di conseguenza, tra i due naufraghi è nato un botta e risposta piccato.

L’accaduto

Una volta approdati in Honduras, Jeremias e Nicolas hanno dimostrato di non nutrire simpatia l’uno nei confronti dell’altro. Tuttavia, i due concorrenti erano riusciti a trovare un punto d’incontro. Nella serata di mercoledì 6 aprile, però, l’idillio tra i due concorrenti si è interrotto.

Tutto è partito dal fratello di Belen e Cecilia Rodriguez che non ha gradito il riso senza sale e le lumache sporche: “Domani torno ai fornelli, non cucinate più”. Tuttavia, il diretto interessato ha ringraziato chi aveva preparato la cena.

Il botta e risposta

Di fronte alle lamentele del 33enne sudamericano, Nicolas Vaporidis ha perso la pazienza: “Jere non esagerare, ringrazia Dio che ti abbiamo cucinato”. L’attore romano ha spiegato che ogni volta il concorrente avrebbe qualcosa da ridire: “C’è un limite”. La reazione di Nicolas, però, non sembra essere stata gradita da Jeremias. Il diretto interessato ha sbottato contro il compagno d’avventura: “Vai a urlare da un’altra parte”. Secondo il 33enne, Vaporidis si sarebbe risentito per la critica ricevuta.

Sebbene l’attore abbia precisato di non avere compreso la vena ironica, Rodriguez ha rincarato la dose: “Che maschio che sei ad urlare come un matto. Sei ridicolo”.

Mentre Nicolas ha ammesso di non comprendere chi critica la gente che cucina, Jeremias si è sfogato in confessionale. Il concorrente, in coppia con papà Gustavo, si è detto felice che all’Isola dei Famosi stiano cadendo le “maschere” di tutti i naufraghi.

Ilona e Lory nel mirino di Jeremias

A poche ore dalla messa in onda dalla sesta puntata dell‘Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez ha avuto una discussione con Ilona Staller. Secondo il 33enne, la naufraga non farebbe nulla in Honduras per il gruppo ma passerebbe il tempo a sparlare di tutti. A detta del naufrago, non sarebbe un atteggiamento carino visto che nessuno le ha mai mancato di rispetto.

Successivamente il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha attaccato anche Lory Del Santo. Parlando con Marco Cucolo, il 33enne ha chiesto al concorrente di rimproverare la fidanzata: “Lory si deve comportare come una persona normale”. A detta del concorrente sudamericano, la showgirl non farebbe altro che mettere zizzania tra i concorrenti del Reality Show. Jeremias ha spiegato che Ilona andrebbe in giro su Playa Accoppiada a dire che si sono formati due gruppi.