Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai 3. Le anticipazioni della puntata di Upas del 14 aprile preannunciano nuovi colpi di scena. Bianca, dopo aver compiuto diverse sfide pericolose, penserà che sia giunto il momento di chiudere con la web challenge. Nunzio, intanto, farà di tutto per tenere lontano la sua fidanzata dalla cocaina, anche se l'impresa non sarà certo facile. Michele, al contempo, essendo all'oscuro dei problemi di Chiara, le chiederà nuovamente di essere inserito in qualche programma della radio.

Una risposta fulminea della giovane Petrone gli farà, erroneamente, credere che quest'ultima non lo tenga in grande simpatia. Per la giovane Petrone, inoltre, ci sarà una spiacevole sorpresa da parte di Lara, che, tuttavia, potrebbe farle capire chi sia veramente. Fabrizio, ignaro della crisi personale che sta investendo suo moglie, si adopererà per organizzarle una sorpresa romantica.

Upas, trama 14 aprile: la piccola Boschi presa dai sensi di colpa

Nel corso della puntata di Upas che sarà trasmessa il 14 aprile sarà dato ampio spazio al personaggio di Bianca. La bambina dovrà ancora una volta fare i conti con le richieste sempre più assillanti del game master. Tuttavia, benché la ragazzina sembri essere davvero affascinata da questo tortuoso vortice di sfide in cui si è lanciata, inizierà anche a comprendere che sta commettendo dei gesti completamente sbagliati e lontani dal suo modo di essere.

A questo punto la figlia di Angela si chiederà se non sia giunto il momento di svincolarsi definitivamente dalla web challenge.

Upas, anticipazioni 14/4: Michele fraintende i comportamenti di Chiara

Stando alle anticipazioni dell'episodio di Upas del 14 aprile, Nunzio si adopererà per allontanare Chiara dalla cocaina. Michele, intanto, dopo essere tornato a Napoli, si rivolgerà alla giovane per chiederle di essere riinserito nei programmi della radio.

La ragazza, però, presa dai problemi con Ferri, finirà per rivolgersi, seppur involontariamente, in modo freddo a Saviani. Quest'ultimo fraintenderà il comportamento della sua ex datrice di lavoro, arrivando a pensare che Chiara non lo voglia riassumere alla radio.

Upas, episodio 14 aprile: Chiara apre gli occhi su Lara

Gli spoiler della puntata di Upas che sarà trasmessa il 14 aprile preannunciano che Chiara riceverà una spiacevole sorpresa da parte di Lara.

Per la ragazza arriverà il momento di aprire gli occhi su Martinelli, comprendendo che non è di certo l'amica che le aveva fatto credere. Fabrizio, intanto, non essendo a conoscenza della crisi personale di sua moglie, penserà di fare qualcosa di bello per il loro rapporto. Difatti Rosato organizzerà una sorpresa romantica alla sua signora.