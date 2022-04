La conoscenza nata a Uomini e donne tra Franco e Gemma Galgani è arrivata al capolinea. Tuttavia, i modi in cui il cavaliere ha deciso di chiudere con la dama piemontese non sono affatto piaciuti a Gianni Sperti. Lo storico opinionista, nella puntata di giovedì 7 aprile, si è scagliato contro il cavaliere definendolo un uomo maleducato.

L'accaduto

Franco ha iniziato a frequentare Gemma grazie a un massaggio avvenuto negli studio del dating show. Dopo essere usciti una volta insieme ed essersi scambiati un bacio, il cavaliere ha compreso di non provare nulla per la dama di Torino.

Di conseguenza, Franco ha chiamato Gemma e ha interrotto la conoscenza.

Galgani, però, si è recata nel paese del cavaliere per un incontro e una seconda possibilità. Franco non ha accettato di incontrare la protagonista di Uomini e Donne. A quel punto la dama non ha fatto altro che prendere il treno e tornare a casa.

Sperti furioso con il cavaliere

Durante la puntata di giovedì 7 aprile, Gemma ha chiesto scusa a Franco per come si è comportata: la diretta interessata ha riconosciuto di essere stata invadente e di avere avuto modi troppo bruschi. L'atteggiamento dei due protagonisti di Uomini e Donne hanno mandato su tutte le furie Gianni Sperti. Lo storico opinionista prima si è scagliato contro la dama piemontese insinuando che non abbia dignità: "Ti ha trattata malissimo".

Poi, il diretto interessato si è rivolto al cavaliere con toni piuttosto piccati: "Franco è un uomo non elegante, maleducato e ineducato". A detta di Sperti, nell'ultima uscita di Gemma e Franco non c'è stato affatto amore.

Infine, Gianni Sperti ha sollevato dubbi sia sulla dama che sul cavaliere: "Uno dei due mente".

Maria De Filippi interviene

Franco ha replicato alle accuse di Gianni Sperti. Il diretto interessato ha confermato di non avere provato nulla quando ha baciato Galgani. A detta del cavaliere, Gianni Sperti sarebbe imparziale quando deve esprimere giudizi sui volti storici di Uomini e Donne. Franco ha precisato che non ci sarà una terza uscita con Gemma Galgani.

Stando alla versione del cavaliere, Gemma è arrivata all'incontro distaccata. Prima di concludere, Franco ha confidato che non c'è nulla di male nel rifiutare una donna. A spezzare una lancia a favore dell'uomo, ci ha pensato Maria De Filippi. La conduttrice del dating show ha cercato di far capire alla dama piemontese che, forse, è stata lei a vedere un coinvolgimento che non c'è mai stato nella realtà.

Dunque, De Filippi si è sentita di "giustificare" i modi di fare - seppur bruschi - di Franco: l'uomo infatti, avrebbe solamente detto "no" a una donna a cui non è minimamente interessato.