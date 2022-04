Dopo un mese e mezzo passato in Honduras in veste di concorrente dell'Isola dei Famosi, l'argentino Jeremias Rodriguez ha deciso di fare ritorno in Italia. All'arrivo in aeroporto, l'ex naufrago è corso subito tra le braccia della sua compagna, Deborah Togni. La coppia si è scambiata un tenero e lungo abbraccio con tanto di lacrime di felicità, dopo aver sofferto l'uno l'assenza dell'altra.

La giovane Togni ha pubblicato sui social i video del momento emozionante in cui lei e Jeremias si sono rivisti in aeroporto. Prima la foto del suo volto elettrizzato per l'arrivo del fidanzato: 'Stai per riabbracciare l’amore della tua vita dopo un eterno mese e mezzo', la didascalia.

La sorella di Deborah, Vanessa, ha inseguito postato su Instagram alcune stories che raffigurano la coppia fianco a fianco, scrivendo: 'Vi auguro un amore come questo'.

I due si sono conosciuti alla fine del primo lockdown, nel 2020, in un locale della movida milanese. Sembra che il colpo di fulmine sia stato immediato, raccontano, e che già si parli di creare una famiglia insieme.

Il percorso di Jeremias Rodriguez all'Isola dei famosi

Al fratello di Belen non piacciono molto i reality, come ha già raccontato in passato. Infatti ha scelto di abbandonare l'Isola dei famosi per due principali ragioni. La prima, dichiara lui, è che la televisione non è più una sua priorità, dopo che per anni lo abbiamo visto partecipare a varie trasmissioni come il Grande Fratello Vip 2.

"Il mio scopo era portare qui il mio papà. Io non vivo di reality, è un mondo che non mi piace. Ne ho già fatti due. La mia vita è bellissima e ho bisogno di tornarci", ha spiegato alla conduttrice Ilary Blasi nel corso della sua ultima puntata all'interno del programma. Gli altri concorrenti hanno tentato più volte di convincerlo a rimanere, ma senza risultati.

Alcuni sono rimasti interdetti, altri invece lo hanno spalleggiato, comprendendo che l'amore vince su tutto. La seconda ragione e la più importante, è che sentiva la mancanza della fidanzata Deborah, la splendida assistente di volo dagli occhi azzurri. Non riuscendo più a sostenere la distanza, ha deciso di prendere il primo volo per l'Italia, dicendo addio per sempre alle Honduras e agli altri naufraghi.

Venuto a sapere della sua scelta, Gustavo, il padre di Jeremias, ha appoggiato pienamente la decisione del figlio, dicendo di essere fiero di come lo ha educato. A sostenerlo e a dirsi orgogliosa della scelta di lasciare l'Isola è stata anche la sorella Cecilia Rodriguez, la quale ha poi parlato delle parole spese dal fratello sul mondo dei reality, considerato da lui poco consono alla sua persona.