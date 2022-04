Uomini e donne è uno dei programmi di Maria De Filippi più duraturi. Gianni Sperti e Tina Cipollari sono gli opinionisti storici della trasmissione e la loro presenza ormai è insostituibile. Sono entrambi molto amati dal pubblico, in particolare Tina, che riesce sempre a conquistare tutti con le sue battute e anche con i suoi dialoghi sempre schietti con dame e cavalieri. L'opinionista dice sempre quello che pensa in modo molto onesto e per questo ha conquistato la simpatia del pubblico. In tanti, però, si sono chiesti quanto guadagnano i due opinionisti per essere presenti ad ogni registrazione.

A dare una risposta ipotetica è stato il settimanale Diva e Donna.

Il ruolo di Gianni Sperti e Tina Cipollari

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono volti conosciuti per il loro lavoro come opinionisti a Uomini e Donne. I due commentano tutto ciò che accade in trasmissione, confrontandosi con tronisti, corteggiatrici e corteggiatori, dame e cavalieri. Fanno spesso sentire la loro voce, cercando sempre di essere obiettivi e soprattutto sinceri nei loro giudizi. Il pubblico li ama e nel tempo si è affezionato a loro proprio per il modo che hanno di essere presenti in trasmissione. In diverse occasioni Maria De Filippi ha dovuto frenarli, in modo particolare Tina Cipollari, per i suoi scontri continui con Gemma Galgani e più recentemente con la signora Pinuccia.

Tina ha fatto sentire la sua voce dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri, e anche in questa occasione la conduttrice ha preso le difese del cavaliere e di Ida Platano. Ma quanto guadagnano i due opinionisti?

I presunti cachet

Il settimanale Diva e Donna ha deciso di svelare i presunti guadagni dei due opinionisti di Uomini e Donne.

Secondo quanto riportato, Gianni e Tina arriverebbero a guadagnare una cifra che va dai 2mila ai 4mila euro a registrazione. Ovviamente la rivista ha specificato che è il caso di usare il condizionale, perché la verità sul loro guadagno la sanno solo i diretti interessati. Non è la prima volta che circolano voci sui presunti cachet, ma la verità non è mai stata confermata.

Vengono effettuate sempre due registrazioni a settimana, per cui Sperti e Cipollari guadagnerebbero più di 16mila euro al mese.

L'attenzione di Tina si è spostata

L'attenzione di Tina Cipollari si è spostata. Dopo anni di scontri con Gemma Galgani, l'opinionista ha iniziato a prendere di mira la signora Pinuccia e spesso anche Ida Platano, soprattutto dopo il ritorno di Riccardo Guarnieri. In molti hanno notato che Gemma non è più la protagonista della trasmissione, ma è sempre più nell'ombra. Secondo molti fan del programma significa che presto verrà sostituita.