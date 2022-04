Jessica Selassié nelle scorse ore ha effettuato una diretta su Instagram per parlare con i suoi fan.

La vincitrice del Grande Fratello Vip 6 ha parlato del perché ha deciso di smettere di seguire l'account social di Barù, in particolare ha spiegato di non aver gradito alcune dichiarazioni del food blogger.

Il precedente

La scorsa settimana, Barù e Davide Silvestri sono stati ospitati a Verissimo per parlare della loro amicizia. Durante l'intervista Silvia Toffanin ha cercato di indagare in quali rapporti fossero il food blogger e Jessica Selassié.

Stanco di parlare sempre degli stessi argomenti, il Barù aveva fatto chiarezza: "Voglio mettere fine a questa storia che non è mai esistita". Inoltre aveva sostenuto che da parte sua c'è sempre stata amicizia: "Il pubblico dice che la volevo? Ma io voglio tante cose...".

Infine, Barù aveva chiesto alla conduttrice di poter parlare della sua amicizia con Davide e non invece di Jessica Selassié.

La versione della Principessa

Poco dopo l'intervista di Barù a Verissimo, su Instagram, alcuni fan di Jessica Selassié hanno notato che la Principessa aveva defollowato l'ex concorrente del GF.

In seguito ai pettegolezzi di gossip, la Principessa ha deciso di fare chiarezza. In una recente diretta Instagram, la 27enne ha confermato di avere smesso di seguire l'account social di Barù: "Non sono d'accordo con le sue parole, non è stato un bel gesto".

Jessica ha precisato di non aver voglia di continuare a parlare dell'ex coinquilino nelle sue chiacchierate social con i fan.

Inoltre, la Principessa ha fatto una richiesta ben precisa ai "Jerù" (ship utilizzato dai fan dell'ipotetica coppia). La vincitrice del GFVip 6 ha fatto sapere di essere molto affezionata a quel fandom, poiché lo ritiene molto ironico, così si è augurata che quel fanclub non venga chiuso: "Ho due fandom #JessVip e #Jerù".

Come sta vivendo la popolarità Jessica

Nel corso della diretta, Instagram Jessica Selassié ha poi confidato come è cambiata la sua vita dopo il GFVip 6. In particolare ha confidato che, terminato il Reality Show di Canale 5, per o primi tre giorni si è trovata i paparazzi fissi sotto casa, tanto che aveva paura di uscire. In un secondo momento, però, la 27enne ha ammesso che è molto bello uscire per le vie del centro ed essere riconosciuta dalle persone: "Non sono abituata a vedere così tanta gente attorno a me".

Infine, la Principessa ha detto che lei e tutti i suoi cari stanno bene, compresi Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. Nei giorni scorsi, si era mormorato di una presunta crisi tra Lulù e Manuel, ma le parole di Jessica paiono ora mettere a tacere ogni rumor.