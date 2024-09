Scontro tra i fratelli Kozcuoğlu durante le prossime puntate di Endless love. Emir sarà una furia perché il padre Galip ha ceduto le sue azioni dell'azienda di famiglia ad Asu e lei, prima di mettere la firma, ha sposato Kemal, in maniera tale da permettergli di gestirle. Emir vorrebbe le azioni indietro, ma Asu non avrà nessuna intenzione di farlo, anzi, lo minaccerà: se non la smetterà di darle fastidio, dirà che dietro la morte di Ozan c'è la sua mano.

È scontro tra Asu e Kemal

Emir non ha digerito il fatto che Asu abbia sposato Kemal con un matrimonio lampo, solo per permettergli di gestire le azioni della Holding Kozcuoğlu che le aveva appena passato il padre.

Galip aveva deciso di darle alla figlia, proprio per evitare che finissero nelle mani di Kemal, invece le cose non sono andate come avrebbe voluto. Emir e Asu avranno un scontro molto duro in ufficio, ma a quanto pare Asu non sembrerà disposta a farsi mettere in piedi in testa e a farsi manipolare dal fratello.

Lui le darà della traditrice e pretenderà che gli rivenda le sue azioni al più presto, ma Asu non sembrerà disposta a farlo, anche perché rischierebbe di perdere Kemal. "Scoprirà che sei una Kozcuoğlu e allora avrò modo di riavere le mie azioni", dirà a Emir e Asu inizierà a temere, così penserà di mettersi ai ripari con una contro minaccia.

La minaccia di Asu

"Kemal non scoprirà le mie origini, altrimenti potresti rischiare di finire in prigione", dirà Asu ed Emir non capirà di cosa stia parlando.

Magari sta facendo riferimento all'omicidio di Linda? Ormai quel caso è chiuso e l'unico colpevole ufficiale è Ozan, ma Asu non starà facendo riferimento a quella vicenda.

"Sto parlando della morte di Ozan, perché non si è tolto la vita: è stato ucciso", affermerà Asu ed Emir inizierà a sudare freddo. "Hai paura che il caso sulla sua morte venga riaperto e che venga fatta una vera indagine.

Magari potrei fornire qualche prova e dire che ci sei tu dietro la sua morte", racconterà Asu ed Emir proverà seriamente paura.

Asu e le prove contro Emir

"Magari potrei dire che hai inscenato un suicidio e sai che cosa potrebbe portare tutto questo? Si scoprirà che Ozan non si è affatto suicidato, ma che è stato vittima di un omicidio e tu, in tutto ciò, risulteresti complice", sarà questa la chiara ricostruzione che farà da Asu che, ovviamente, combacia con la realtà dei fatti.

"Come fai a sapere tutto questo?", dirà Emir, ma Asu non gli dirà nessuna risposta. Emir si arrabbierà e proverà a strozzare la sorella, ma vorrà anche sapere una cosa: se sapeva tutte queste cose sulla morte di Ozan, perché non ha provato a minacciarlo prima: "Sai, in passato sono stata la tua ricattatrice, ma stavolta ho provato a comportarmi da sorella. Ma tu e tuo padre non fate altro che minacciarmi, quindi ho preferito tenermi la cosa per me e giocarmela nel momento più opportuno".