Kerem Bürsin torna al centro dell'attenzione per quanto riguarda vita sentimentale. Dopo la rottura con Hande Erçel pare che l'attore abbia ritrovato l'amore con la cantante e attrice peruviana Stephanie Cayo. Quest'ultima vive tra Los Angeles e Madrid e pare che, recentemente, i due si sarebbero incontrati di nascosto nella capitale spagnola.

Kerem Bürsin e la presunta storia d'amore con l'attrice Stephanie Cayo

Kerem Bürsin recentemente è stato avvistato a Madrid. In tanti hanno pensato che l'attore si fosse recato in Spagna per progetti lavorativi, ma a quanto pare il viaggio sarebbe stato a scopo sentimentale.

Infatti, secondo il magazine turco Posta, Kerem avrebbe trovato l'amore in terra iberica.

A quanto pare nell'ottobre del 2021, in Spagna, Kerem Bürsin sarebbe stato ospite di una sfilata di moda e proprio lì avrebbe conosciuto l'attrice e cantante Stephanie Cayo. Secondo alcuni indiscrezioni, dopo quell'incontro, tra i due ci sarebbe stata parecchia complicità, al punto da incontrarsi spesso di nascosto. Soprattutto quest'ultima parte avvalorerebbe anche la tesi sul fatto che Kerem Bürsin si sia recato in Spagna senza far trapelare nulla sui social. Solo le foto pubblicate dalle fan hanno portato il viaggio allo scoperto.

Infatti pare che i due sia siano incontrati anche di recente e il magazine ha mostrato anche un immagine di loro due insieme.

Dai due non è arrivata né una conferma, ma nemmeno una smentita.

Chi è Stephanie Cayo, la nuova presunta fidanzata di Kerem Bürsin

Stephanie Cayo ha 34 anni, è di origine peruviana, vive tra Los Angeles e Madrid e la sua carriera artistica da attrice e cantante si divide tra Spagna, Stati Uniti e Messico.

Nel 2018 ha sposato l'uomo d'affari Chad Campbell in Colombia, dopo un fidanzamento di cinque anni, ma il loro matrimonio è terminato nel 2021.

I motivi sono sconosciuti.

Hande Erçel e Kerem Bürsin continuano a essere al centro del gossip

Hande Erçel e Kerem Bürsin continuano a essere braccati dai paparazzi, in cerca di qualche Gossip dopo la loro recente separazione che fino a oggi, a onor del vero, non è mai stata ufficialmente confermata. Hande è stata a Milano per qualche giorno e al rientro della sua vacanza la stampa l'ha attesa in aeroporto, con l'unico intento di scoprire qualcosa in più sui suoi prossimi progetti con Disney Plus, ma anche qualcosa sulla sfera sentimentale.

L'attrice, infatti, è stata beccata a Istanbul all'uscita di un locale con il collega Kaan Yıldırım. Quando le è stato domandato qualcosa in merito, Hande Erçel ha preferito non proferire parole, dichiarando che non è solita parlare della sua vita privata.