Presunta bestemmia all'Isola dei famosi 2022. Nel corso della puntata serale del 4 aprile, hanno fatto il loro ingresso in spiaggia la coppia composta da Silvano e Nick, due componenti della storica band de "I Cugini di Campagna", che si sono messi in gioco in questa nuova avventura televisiva.

Una presenza che, fin dai primi minuti non è passata inosservata, dato che gli spettatori social che seguono e commentano il reality show condotto da Ilary Blasi, hanno parlato subito di una presunta bestemmia pronunciata da Silvano, pochi secondi dopo essere approdato sulla spiaggia.

Presunta bestemmia di Silvano all'Isola dei famosi 2022

Nel dettaglio, poco dopo essere arrivato in Honduras, Silvano dei Cugini di Campagna si sarebbe lasciato andare ad una presunta bestemmia, ascoltata in diretta tv da un bel po' di spettatori che in quel momento stavano seguendo la diretta dell'Isola dei Famosi 2022 su Canale 5.

Secondo un nutrito numero di spettatori, subito dopo la frase incriminata contenente la presunta imprecazione, si sarebbe sentito un "ahia" in sottofondo, che avrebbe avvalorato ancora di più la tesi della possibile bestemmia in diretta televisiva su Canale 5.

Insomma, secondo la maggior parte degli spettatori, Silvano si sarebbe lasciato andare ad una imprecazione vera e propria mentre qualcun altro sostiene che la frase non sarebbe ingiuriosa.

I fan social denunciano la presunta bestemmia in diretta all'Isola 2022 (Video)

"Il Cugino di campagna entrato dopo essersi fatto un mese di quarantena e dopo due settimane dall'inizio e già bestemmia in diretta", ha scritto un utente riportando l'accaduto avvenuto nel corso della puntata serale de L'Isola dei famosi di questo lunedì sera.

"Ho pensato di sentire una bestemmia dal cugino di campagna e non mi sembra essere l'unica qui", ha scritto invece un'altra telespettatrice su Twitter dopo aver notato che molti altri utenti avevano fatto la stessa osservazione dopo aver visto la scena incriminata in tv.

ma silvano ha tirato un bestemmione in diretta 👁👄👁#isola pic.twitter.com/p30hxbIDeM — 𝑏𝑎𝑟𝑏𝑖𝑒𝑡𝑟𝑖𝑠𝑑𝑖𝑝𝑟𝑖𝑚𝑖✨ (@plowiue) April 4, 2022

La produzione dell'Isola non interviene sulla presunta bestemmia in diretta

Sta di fatto, però, che nel corso della diretta dell'Isola dei famosi, Ilary Blasi così come Alvin non sono intervenuti per fare precisazioni sulla presunta bestemmia di Silvano, nonostante la polemica e il clamore social.

Resta da capire, quindi, se ci saranno accertamenti da parte della produzione nel corso delle prossime ore e se arriveranno possibili provvedimenti.

Intanto, al termine della puntata serale de L'Isola dei famosi del 4 aprile, c'è stata una nuova eliminazione definitiva dalla gara. Ad avere la peggio, questa settimana, è stato l'ex campione della Moto GP, Marco Melandri.