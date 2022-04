Manila Nazzaro è finita al centro di un polverone mediatico. L'ex concorrente del GFVip 6 in un'intervista ha espresso la sua opinione sul feeling mostrato da Jessica Selassié con Barù. L'ex Miss Italia ha ammesso di non avere mai visto nulla oltre all'amicizia. Le parole dell'ex gieffina, però, non sono piaciute ai fan dell'ipotetica coppia. Di conseguenza, Manila è stata pesantemente insultata da alcuni utenti.

Le parole dell'ex gieffina

All'interno della casa più spiata d'Italia, Manila ha sempre dichiarato di non avere visto un particolare feeling tra Jessica e Barù.

In una diretta, su Instagram, Nazzaro aveva detto: "Non ho mai visto l'esistenza dei Jerù". Secondo la 44enne pugliese, la Principessa era attratta davvero mentre il food blogger no.

In un'intervista radiofonica rilasciata a Giada Di Miceli, Manila è tornata a parlare dell'ipotetica coppia. La diretta interessata si è augurata che Jessica si sia fatta passare la cotta per il 40enne toscano: "Non è mai esistita la coppia". Successivamente la diretta interessata ha confidato di avere avuto un bel rapporto con il food blogger: "Una bellissima amicizia come quella con Aldo Montano".

Nazzaro insultata da alcuni fan dei Jerù

In seguito alle dichiarazioni di Manila Nazzaro, alcuni fan dei "Jerù" ( ship utilizzata dai fan dell'ipotetica coppia formata da Jessica e Barù) si sono scagliati contro.

A rendere pubblici gli insulti ricevuti per messaggio è stata la stessa ex Miss Italia: "Manila sicuramente voleva un rapporto intimo con Aldo e Barù. Ovvio che i due hanno preferito la regina etiope". Un altro utente invece, si è chiesto se Lorenzo Amoruso - compagno di Manila - abbia compreso che la sua fidanzata aspirava a conquistare Barù.

L'ex gieffina ha replicato a tutti i suoi hater: "Cari Jerù sani, vogliamo parlare di questo schifo che scrivono?" La 44enne ha sostenuto che alcune persone non avendo un senso nella vita, si sfogano sui social. Nazzaro ha fatto sapere che prenderà provvedimenti nei confronti di chi l'ha insultata. Poi, la diretta interessata ha tagliato corto: "Fatevi curare da uno bravo".

Il rapporto con Jessica Selassié

Tornando alle dichiarazioni rilasciate a Giada Di Miceli, Manila Nazzaro ha speso parole di stima nei confronti di Jessica Selassié. La diretta interessata ha confidato di avere compreso subito che la Principessa sarebbe arrivata al cuore della gente per essersi mostrata senza filtri: "Ci vuole coraggio a raccontare la sua storia".

Secondo l'ex gieffina, i telespettatori hanno premiato il coraggio di Jessica di mettersi a nudo. Al tempo stesso, Manila Nazzaro ha criticato la 27enne per avere parlato spesso dei problemi economici della sua famiglia.