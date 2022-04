In Beautiful le puntate in onda nel corso delle prossime settimane si faranno sempre più avvincenti. Steffy deciderà di partire per Parigi e affrontare da sola la gravidanza. Finn però, la raggiungerà e le chiederà di sposarlo, dichiarandole tutto il suo amore. I due saranno ancora all'oscuro del fatto che il test di paternità sarà stato falsificato da Vinny. Sarà Hope la prima a venirlo a sapere grazie a Thomas.

Steffy vuole lasciare Los Angeles, Thomas fa confessare Vinny

In Beautiful le vicende continueranno a ruotare intorno alla pater ira del bambino di Steffy.

L'esito del test di paternità avrà destabilizzato tutti, visto che il padre del bambino risulterà essere Liam. Questo manderà ancor più in confusione Finn e Hope, i quali non sapranno come affrontare le relazioni con i rispettivi partner. Steffy intanto, deciderà di trasferirsi a Parigi onde evitare a Finn la sofferenza di vederla crescere il bambino suo e di Liam. Tutti saranno all'oscuro che qualcuno avrà tramato alle loro spalle. A scoprire l'inganno sarà Thomas, il quale comincerà a sospettare qualcosa parlando con Vinny. Sarà stato proprio l'amico di Thomas a mettere le mani sugli esiti del test facendo risultare Liam come padre del bambino. Alla fine Thomas avrà conferma dei suoi sospetti dopo aver fatto confessare Vinny.

Beautiful: Thomas svela a Hope che è Finn il padre del bambino di Steffy

I telespettatori di Beautiful in questo frangente vedranno come Thomas sarà cambiato, visto che si recherà immediatamente da Hope per raccontarle quanto appena scoperto. Thomas, infatti, giungerà allo chalet e dirà a Hope di come Vinny abbia tenuto nascosto a tutti quanti una verità molto importante.

Una verità che cambierà la vita di tutti, ancora una volta. Thomas quindi, spiegherà nel dettaglio alla giovane Logan di aver cominciato a sospettare di Vinny quando ha scoperto che lavorava nello stesso laboratorio di analisi in cui Steffy ha effettuato il test di paternità. Il giovane Forrester quindi, rivelerà a Hope di aver capito che c'era qualcosa che non andava, sino a quando è riuscito a far confessare Vinny.

Con grande stupore quindi, anche Hope verrà a sapere che Vinny avrà falsificato gli esiti del test. Il padre del bambino di Steffy non sarà quindi Liam, ma Finn.

Finn impedisce a Steffy di partire e le chiede di sposarlo

Una verità sconvolgente di cui però Steffy, nè tantomeno Finn, saranno ancora a conoscenza. Finn intanto, venuto a sapere che Steffy avrà deciso di partire, si recherà alla casa sulla scogliera con l'intento di fermarla. Il giovane medico le ribadirà tutto il suo amore e la stessa cosa farà Steffy. La giovane però, non vorrà che lui la veda crescere un bambino non suo. Ancora non sa la verità e questo renderà ancora più intrigante ciò che starà per succedere. Finn infatti, si inginocchierà di fronte a lei e le chiederà di sposarlo.

Steffy accetterà la proposta di matrimonio di Finn? Per scoprirlo non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Beautiful. Si ricorda che la soap tv americana va in onda tutti i pomeriggi su canale 5 a partire dalle 13:40.