Kerem Bürsin sarebbe ancora single: con questa affermazione Birsen Altuntaş smentisce la notizia che vorrebbe il protagonista di Sen Çal Kapımı al fianco dell'attrice peruviana Stephanie Cayo. A quanto sembra l'attore l'avrebbe incontrata in Spagna durante uno dei tanti colloqui di lavoro che sta affrontando in quest'ultimo periodo e tra loro non sarebbe affatto scoccata la scintilla.

Kerem Bürsin e Stephanie Cayo non sarebbero una coppia

A quanto pare Kerem Bürsin non avrebbe nessuna relazione con Stephanie Cayo, almeno questo è quello che afferma Birsen Altuntaş, la giornalista di Tv100 ed esperta di serie tv e intrattenimento.

Un'indiscrezione del magazine Posta, infatti, ha rivelato che Kerem avrebbe conosciuto Stephanie durante una sfilata di moda a ottobre e che recentemente avrebbero iniziato a frequentarsi. A quanto pare, però le, cose sarebbero andate nella maniera opposto.

Innanzitutto non ci sarebbe stato nessun tradimento ai danni di Hande Erçel come mal interpretato da alcuni siti (soprattutto italiani) e in più tra l'attore e Stephanie Cayo ci sarebbe soltanto una conoscenza a scopo professionale.

Kerem Bürsin non amerebbe iniziare una nuova relazione dopo averne terminata un'altra

La carriera di Kerem Bürsin sta prendendo piede in Spagna: infatti l'attore, nel 2021, è entrato nell'agenzia di spettacolo spagnola "Roar Management Agency", che vede a capo Oğuz Birced, ovvero il cugino di sua madre (si dice che l'agenzia sia stata creata appositamente per gestire gli affari professionali di Kerem in Spagna, Portogallo e America Latina, ndr).

Recentemente l'attore è andato in Spagna per diversi colloqui di lavoro e in uno di questi, tre settimane fa, avrebbe incontrato Stephanie Cayo, ma tra loro non sarebbe nata alcuna relazione.

Per questo motivo non sarebbe nemmeno vero che i due si siano conosciuti lo scorso ottobre durante una sfilata di moda. Come afferma Birsen Altuntaş, è anche noto nell'ambiente che Kerem non ami particolarmente iniziare una nuova relazione quando ne termina un'altra.

Kerem Bürsin e un possibile futuro incontro con Antonio Banderas

Secondo alcune indiscrezioni Kerem Bürsin, in Spagna, avrebbe ricevuto molte offerte per dei progetti televisivi. A quanto pare il desiderio dell'attore, però, sarebbe quello di partecipare a una produzione indirizzata a una piattaforma digitale.

Recentemente Kerem ha pubblicato anche una foto con Antonio Banderas, scattata in teatro quando è stato ospite della messa in scena del musical Company, in cui Banderas è protagonista. Sembrerebbe che quest'ultimo abbia invitato Kerem a una festa privata e i due potrebbero incontrarsi molto presto.