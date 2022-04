I rapporti tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge sembrano essersi interrotti. Sebbene le due ex concorrenti del GFVip 6 abbiano avuto un chiarimento lontano dai riflettori, l'ex Miss Italia ha rivelato in un'intervista che lei e la 27enne italo-americana non si sentono più perché troppo diverse caratterialmente.

La versione dell'ex Miss Italia

All'interno della casa più spiata d'Italia, Manila e Soleil avevano instaurato un bellissimo legame. Con l'ingresso di Delia Duran (compagna di Alex Belli), tra le due c'era stata una rottura. Terminato il GFVip 6, però, Manila e Soleil avevano avuto modo di vedersi dietro le quinte di Verissimo e chiarire.

Sebbene le due ex coinquiline abbiano postato sui social degli scatti insieme, Nazzaro ha ammesso di avere interrotto i rapporti con la influencer: "Non ci sentiamo perché siamo diverse caratterialmente". L'ex Miss Italia ha ammesso che dopo sei mesi di convivenza con la 27enne italo-americana ha compreso che entrambe viaggiano su due binari separati.

Tuttavia, Manila Nazzaro ha fatto delle precisazioni: "Il mio legame con Sole è stato un po' strano". All'interno della casa di Cinecittà le due erano molto legate nei primi mesi. In un secondo momento Manila ha deciso di staccarsi un po' perché non condivideva alcuni modi di fare di Sorge. Come spiegato dalla diretta interessata questo non significa che tra lei e Soleil ci sia stato un litigio, perché all'interno del programma la 27enne le ha dato molto: "Non rinnego nulla".

Manila parla anche di Katia

Nel corso dell'intervista rilasciata a SuperGuida Tv, Manila Nazzaro ha parlato anche del rapporto con Katia Ricciarelli. La diretta interessata ha precisato di avere visto alcuni video una volta uscita dal Grande Fratello Vip 6: "Katia parlava con Soleil di me e Miriana. Mi definiva vipera e brutta".

L'ex gieffina ha ammesso di esserci rimasta molto male.

Terminato il reality show, Manila non ha più sentito la cantante lirica: "A me non appartengono certe cose e mi sono dissociata". Secondo Nazzaro, il problema di Ricciarelli è proprio questo: "Quando ti dissoci da Katia, lei lo vive come un tradimento".

Il rapporto con Miriana Trevisan

Tra le persone che Manila Nazzaro ha continuato a sentire dopo il GFVip 6 c'è sicuramente Miriana Trevisan. L'ex Miss Italia ha ammesso di vedersi molto simile alla showgirl campana: "In lei ho trovato l'incastro perfetto".

Una volta spenti i riflettori sulla casa di Cinecittà, le due ex coinquiline hanno continuato ad avere contatti: sabato 2 aprile infatti, Manila e Miriana sono state ospiti a Verissimo e hanno rilasciato un'intervista di "coppia" a Silvia Toffanin.