Prima del finale di stagione de Il Paradiso delle signore 6 a Villa Guarnieri la tensione toccherà picchi elevati. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che il triangolo formato da Adelaide, Umberto e Flora arriverà ad un punto decisivo. L'uomo, infatti, sarà costretto a scegliere con chi stare. La contessa, intanto, cercherà di scoprire cosa c'è tra il cognato e la figliastra. Dopo aver affrontato il commendatore, senza ottenere grandi risultati, la nobildonna si rivolgerà alla stilista. Secondo gli spoiler rilasciati sul web, Flora non si farà intimidire, anzi terrà testa alla contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6: Flora tiene testa alla contessa

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda prossimamente su Rai 1 rivelano che Adelaide (Vanessa Gravina), sentendosi tradita da Umberto (Roberto Farnesi), tenterà di provocare Flora (Lucrezia Massari). L'intento della contessa, infatti, sarà quello di farle capire di essere a conoscenza della verità per indurla ad ammettere come stanno veramente le cose tra lei e Umberto. Secondo gli spoiler, pare che le due donne si affronteranno ad armi pari, poiché la giovane dimostrerà di non essere affatto intimidita dalle insinuazioni della matrigna. Il commendatore cercherà di rendere l'aria alla Villa meno pesante, decidendo di parlare con la cognata.

Conoscendo il personaggio della contessa di Sant'Erasmo, non si può pensare che si accontenti di mezze verità. Come reagirà ad una possibile scelta di Umberto a favore di Flora?

Nelle puntate finali de Il Paradiso delle signore 6 Flora potrebbe vendicarsi di Adelaide

Come riferiscono le anticipazioni presenti sul web, nelle puntate finali de Il Paradiso delle signore 6, Adelaide mostrerà tutta la sua gelosia nei confronti di Flora che, in sua assenza, è riuscita a far capitolare Umberto Guarnieri.

Come i fan ricorderanno, la scintilla tra i due è scoccata mentre la contessa era in fuga dall'Interpol che la ricercava per l'inchiesta sulla morte del marito Achille Ravasi. Al suo ritorno la donna ha affrontato l'interrogatorio e ha beneficiato della testimonianza della figliastra. Le dichiarazioni di quest'ultima, infatti, hanno impedito che venisse arrestata.

Il sentimento che lega Adelaide ad Umberto, però, è più forte della riconoscenza verso la stilista, la quale diventa una presenza ingombrante. Come è stato anticipato, però, la signorina Gentile non è un'ingenua ed è anche innamorata del banchiere. Dunque, potrebbe anche decidere di vendicarsi. Flora, infatti, potrebbe ritrattare la sua testimonianza e denunciare Adelaide per la morte del padre. Facendo così, la stilista avrebbe sia giustizia per il genitore sia campo libero con il commendatore Guarnieri.