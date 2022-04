La fine della relazione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sta facendo molto discutere. In occasione di un'intervista a Casa Chi, Gianmaria Antinolfi ha espresso il suo pensiero. L'imprenditore campano ha ammesso di essere legato a entrambi gli ex "vipponi". Secondo lui, Manuel ha deciso di interrompere la storia con la Principessa perché in questo momento ha bisogno di tranquillità.

Bortuzzo rompe con la Principessa

Dopo numerosi pettegolezzi di Gossip, lunedì 25 aprile, Manuel Bortuzzo con un comunicato ha reso nota la fine della relazione con Lulù Selassié.

Il diretto interessato ha parlato di divergenze che, dopo il GFVip 6, non si sono colmate.

Dal canto suo, la Principessa ha confermato l'addio ma si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. La 23enne ha insinuato che la storia sia giunta al capolinea per "colpa" di terze persone. Inoltre, la diretta interessata ha spiegato che non si aspettava di essere lasciata con un comunicato stampa.

Il commento dell'ex gieffino

Intervenuto a Casa Chi, Gianmaria Antinolfi ha detto cosa pensa dell'addio tra i due ex "vipponi". Il 36enne campano ha precisato di essere molto legato a entrambi, inoltre ha spiegato che Manuel Bortuzzo e Aldo Montano all'interno della casa di Cinecittà gli sono stati vicino in un momento particolare vissuto al Reality Show.

Tuttavia, anche con Lulù ha instaurato un bellissimo rapporto. In merito alla fine della storia, Antinolfi non si è schierato dalla parte di nessuno ma ha cercato di comprendere i motivi che hanno portato lo sportivo a tornare single: "Per quanto possa essere importante l'amore, ha altre priorità in questo momento della vita".

Secondo l'imprenditore, Manuel deve essere concentrato al fine di prepararsi al meglio per le paralimpiadi di Parigi. Inoltre, deve pensare a tornare a camminare un giorno: "Ha bisogno di un percorso di tranquillità".

Per Gianmaria, Manuel Bortuzzo è arrivato a prendere una decisione simile solo ed esclusivamente perché non è tranquillo.

Gianmaria parla di Federica e replica alle malelingue

Al GFVip 6, Gianmaria ha trovato l'amore con Federica Calemme. Il diretto interessato ha rivelato che la relazione prosegue a gonfie vele: "È stato un continuo naturale di qualcosa che stavamo costruendo".

In passato, Sophie Codegoni ha sostenuto che la coppia formata da Gianmaria e Federica sarà quella che scoppierà per prima, provocando la reazione di Calemme. Secondo Antinolfi, Sophie non ha agito con cattiveria. La reazione piccata di Federica invece, sarebbe stata dettata dalla troppa pressione che spesso subisce sui social: "Viene attaccata perché non tutti capiscono il nostro rapporto".