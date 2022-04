Giovedì 14 aprile, su Canale 5, è andata in onda l'ottava puntata dell'Isola dei Famosi. In un fuori onda Marco Senise ha discusso animatamente con Jeremias Rodriguez, Roger Balduino e Blind. Nel dettaglio, il 58enne è stato invitato a non mettersi in mezzo alle dinamiche dei "vecchi concorrenti" in quanto è l'ultimo arrivato in Honduras.

L'accaduto

Al momento delle nomination, Marco Senise si è tolto qualche sassolino dalla scarpa su alcuni suoi compagni d'avventura.

Lo sfogo del 58enne non sarebbe nato casualmente, ma da un litigio avuto con Blind in un momento di pubblicità.

Come mostrato dalle telecamere di Mediaset Extra, il rapper avrebbe chiesto al nuovo naufrago di non mettersi in mezzo alle vicende riguardanti i "vecchi" concorrenti dell'Isola dei Famosi. Il motivo? Senise insieme a Licia Nunez sono gli ultimi concorrenti arrivati al Reality Show.

Lo scontro

Ovviamente, il rimprovero di Blind non sarebbe stato gradito da Marco: "Se voglio intervenire, intervengo". Roger Balduino intromettendosi nella discussione ha sostenuto che gli ultimi arrivati non dovrebbero esprimere opinioni in merito. A detta del 58enne, però, in un reality show tutti hanno il diritto di esprimere il proprio pensiero anche se entrati in gioco da 5 minuti. In disaccordo Blind ha ironizzato sull'atteggiamento del naufrago: "Posso essere tuo figlio frate".

A detta del 22enne, Marco non si sarebbe dovuto alterare altrimenti sarebbe diventato più rosso della maglietta che indossava.

Tale affermazione ha portato Jeremias a ridere per la frecciatina. Senise invece, ha letteralmente perso la pazienza e ha sbottao contro il fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, Roger e Blind: "Eccolo il branco dei tre arroganti bulletti di periferia".

A detta dell'ex volto di Forum non si dovevano permettere di dargli dove, come e quando parlare;: "Chi credete di essere?".

Jeremias Rodriguez contro Marco

A spezzare una lancia a favore del 58enne, ci ha pensato Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina ha sostenuto che Blind non si sarebbe dovuto permettere di andare faccia a faccia con il neo concorrente.

Jeremias Rodriguez invece, ha preso le difese di Blind. Secondo il punto di vista del 33enne, persone come Marco che hanno una certa età non dovrebbero reagire in quel modo nei confronti di persone più piccole. Per il naufrago sudamericano, verrebbe dato un brutto esempio ai telespettatori.

A detta di Senise, le persone non possono pretendere rispetto se sono le prime a non portalo. Infine, lo stesso Marco ha affermato che il rispetto deve arrivare dai concorrenti più "giovani" nei confronti di quelli più "maturi".