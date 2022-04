Ha sorpreso tutti il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne. Il tarantino, finito al centro del Gossip per la turbolenta storia d'amore con la dama bresciana Ida Platano, ha deciso di rimettersi in gioco nel programma dedicato ai sentimenti condotto da Maria De Filippi.

Rivedersi dopo tanti mesi è stato emozionante e al tempo stesso strano per i due ex fidanzati. Entrambi hanno preferito mettere da parte le incomprensioni e ricordare soltanto le esperienze felici vissute insieme. In studio non sono mancati momenti di tenerezza, con l'ex coppia che si è abbracciata e si è concessa qualche ballo.

In questi giorni, su Instagram, alcuni utenti e fan di Ida e Riccardo hanno ipotizzato che potrebbero essere andati a cena insieme.

Ida Platano e Riccardo insieme in pizzeria?

Riccardo Guarnieri ha pubblicato su Instagram Stories delle foto che mostrano due pizze. I telespettatori di Uomini e donne, però, hanno notato un dettaglio, ossia una giacca fucsia e un top di colore rosa accanto al tavolo. Il completo è molto simile a quello indossato da Ida Platano in alcune foto postate su Instagram poche ore prima.

La coincidenza non è sfuggita all'influencer Deianira Marzano, la quale sui social ha riportanto la seguente segnalazione di una follower: "Ciao Deianira, se noti nella storia di Riccardo si vede una giacca dello stesso colore di quella di Ida...magari saranno stati a cena insieme".

A questo punto, ci si chiede se i due abbiano ripreso a frequentarsi. Vedremo se durante le prossime puntate di Uomini e Donne Ida e Riccardo confermeranno o meno le indiscrezioni sul loro conto.

Riavvicinamento in corso tra Ida e Riccardo?

Nonostante Riccardo abbia sottolineato più volte di essere legato alla sua ex Ida Platano soltanto da un rapporto di amicizia, a Uomini e Donne ha espresso il desiderio di ballare insieme a lei e di farsi una chiacchierata serenamente.

Sui social, però, c'è chi ipotizza che i due si stessero sentendo già da un po' di tempo e che il rientro di Guarnieri a U&D sia stato concordato con Platano.

L'influencer Amedeo Venza ha lasciato intendere sul suo profilo Instagram che il cavaliere tarantino sarebbe tornato in televisione per visibilità e non per cercare una nuova fidanzata. Ovviamente si tratta di rumors sul conto di Riccardo Guarnieri, il quale finora non si è espresso sui dubbi del pubblico relativi al suo ritorno nel parterre di Uomini e Donne.