Miriana Trevisan ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi, in uscita mercoledì 13 aprile. La showgirl si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sugli ex concorrenti del GFVip 6. A tal proposito la diretta interessata ha rivelato di aver inviato una diffida ad alcuni "vipponi" perché sono state dette delle cose pensatissime sul suo conto.

Le parole dell'ex gieffina

All'interno della casa più spiata d'Italia, Miriana è riuscita a conquistare una buona parte di telespettatori. La diretta interessata nell'intervista ha confidato che non dimenticherà mai le sorelle Selassié (Jessica, Lulù e Clarissa), Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi e Manila Nazzaro.

Tuttavia, non può dire lo stesso di alcuni ex "vipponi". A tal proposito Trevisan ha rivelato di avere diffidato alcuni ex coinquilini: "Era inevitabile". La showgirl ha spiegato che quanto detto da Giacomo Urtis a Soleil Sorge e Katia Ricciarelli è stato troppo grave per passarci sopra: il chirurgo plastico aveva raccontato di essere a conoscenza che Miriana usciva ogni sera con un uomo diverso e si faceva fare dei regali molto costosi.

La diretta interessata ha precisato che il giorno seguente quelle dichiarazioni, suo figlio Nicola è andato a scuola e non ha ricevuto un bel trattamento dai suoi compagni di classe. L'ex gieffina ha confidato che Alfonso Signorini ha capito immediatamente la situazione e ha preferito non trattare l'argomento in diretta.

Miriana ha sostenuto di non avere accettato le "risate provocatorie" di Giacomo Urtis, di Katia Ricciarelli che in passato ha avuto una relazione con un uomo sposato con figlio e da Soleil Sorge che al Reality Show aveva intrapreso una specie di relazione con un uomo sposato: "Non lo accetto".

Miriana Trevisan ha concluso spiegando che la diffida era stata avviata dall'ex marito Pago. Infine, la showgirl ha tagliato corto: "Per fortuna le strade si sono divise".

L'attacco a Biagio D'Anelli e Nicola Pisu

Nell'intervista Miriana Trevisan è tornata a parlare delle conoscenze effettuate al GFVip 6 con Nicola Pisu e Biagio D'Anelli.

Secondo il punto di vista della showgirl, il figlio di Patrizia Mirigliani l'avrebbe manipolata. In merito a Biagio, la 49enne ha sostenuto di non essere riuscita a capire subito che non era una persona di cui potersi fidare.

Miriana si è dato la colpa per non avere ascoltato chi era nella casa e chi cercava di avvertirla con gli aerei sulla casa per metterla in guardia.

Per quanto riguarda la storia del mancato scambio di numeri di telefono con Biagio D'Anelli, la diretta interessata ha precisato che non aveva voglia di sentire una persona che ha dimostrato di essere falsa.