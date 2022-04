La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore si sta avviando verso le battute finali. Saranno ancora tanti gli intrighi da sciogliere. Le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda svelano che Dante e Vittorio saranno disperati per via dello stato di coma in cui si troverà Beatrice. Vittorio chiederà l'intervento di un luminare e avrà un crollo emotivo quando vedrà che la cognata non mostrerà alcun miglioramento. Fortunatamente, però, Beatrice aprirà gli occhi e sarà definitivamente fuori da ogni pericolo. Romagnoli deciderà di rinunciare a tutto per la sua amata.

Trame Il Paradiso delle Signore al 22 aprile: Umberto vuole dare delle dimostrazioni ad Adelaide

Nella puntata del 18 aprile, Ferdinando che confesserà i suoi sentimenti a Ludovica. Quest'ultima, invece, continuerà ad avere dei battibecchi con Marcello. Umberto sarà impegnato a dimostrare ad Adelaide quanto tiene a lei, visto che la contessa gli chiederà di scegliere tra lei e Flora. Dante e Vittorio avranno un diverbio a causa di Beatrice, ancora in coma. Proseguirà la settimana con la puntata 152 del 19 aprile, dove Marco scriverà una missiva a Stefania, dicendole di volerla incontrare in piazza. Il ragazzo l'aspetterà ogni sera. Conti, messo alle strette, cederà Il Paradiso a Romagnoli, ma detterà delle regole.

Durante la puntata del 20 aprile, avverrà il tanto atteso incontro tra Stefania e Marco, I due giovani innamorati si lasceranno andare alla passione. Flora Ravasi, invece, riceverà una chiamata totalmente inattesa, che potrebbe spalancarle una strada lavorativa importante qualora accettasse. Non ci saranno notizie positive su Beatrice e questo getterà nello sconforto il cugino di Fiorenza.

Anticipazioni Il Paradiso dal 18 al 22/4: Sofia vuole lasciare la Caffetteria

Proseguiranno gli appuntamenti con la puntata del 21 aprile, dove Sofia annuncerà la sua intenzione di lasciare la Caffetteria per andare a Firenze. Marcello si sentirà sempre più inadeguato al Circolo e confiderà ad Armando la sua volontà di voler lasciare il suo ruolo da vicedirettore.

Per il momento, però, il giovane non confiderà la notizia alla sua fidanzata. Beatrice si sveglierà dal coma e Dante le farà una dichiarazione d'amore.

La settimana si concluderà con la puntata del 22 aprile. Flora parlerà a Umberto della sua intenzione di lasciare Il Paradiso. Gemma inizierà ad aprire gli occhi e a capire che tra Stefania e il suo ex fidanzato potrebbe esserci qualcosa. Ludovica scoprirà che la madre è partita da sola in America per affrontare l'intervento. Per la giovane Brancia sarà un duro colpo, visto che sarebbe voluta partire con lei.