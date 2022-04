La terza stagione di Nero a metà è iniziata su Rai 1 e, per sei prime serate, i telespettatori potranno seguire le vicende che ruotano attorno a Carlo e Alba. Lunedì 11 aprile andranno in onda sul piccolo schermo il terzo e il quarto episodio della fiction e al centro delle vicende ci sarà la misteriosa scomparsa di Clara. Nel frattempo, Guerrieri e sua figlia saranno alle prese con la ricerca della donna e troveranno tracce interessanti e una nuova pista da seguire. Purtroppo, però, la dottoressa e suo padre rimarranno coinvolti in uno scontro con un ladro e, nel conflitto, il malvivente perderà la vita.

Nero a metà, trama 11/4: Carlo e Alba cercano Clara

Il terzo episodio di Nero a metà 3 si intitolerà 'Solo un passo'. Nel nuovo appuntamento della serie televisiva ci saranno nuovi casi da risolvere. Inoltre, nella puntata ci sarà spazio per il giallo che ruota attorno alla misteriosa scomparsa di Clara. L'ex moglie di Guerrieri è sparita il primo giorno in cui doveva iniziare gli arresti domiciliari. Se in un primo momento soltanto Alba ha creduto a un rapimento, anche Carlo, adesso, ha iniziato a riconsiderare la sua prima ipotesi di una fuga volontaria. A tal proposito, le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse in televisione nella serata di lunedì 11 aprile rivelano che Alba continuerà a cercare sua mamma, così come Carlo, che sarà intenzionato a proseguire le indagini.

Nero a metà, puntate dell'11/4: Clara ha avuto contatti con una ballerina, Carlo e Malik indagano

Nel frattempo, ci sarà una svolta improvvisa nelle indagini, quando verrà trovato il corpo di una ballerina. A quel punto, Carlo e Malik inizieranno ad occuparsi di quanto successo e i due colleghi verranno a sapere che la ragazza ha avuto contatti con Clara.

Nel frattempo, Guerrieri e Soprani risaliranno a un locale gestito da Alfio Pugilati, noto per essere un centro di smistamento della coca rosa che circola a Roma. Cantabella, invece, agirà di testa sua e, senza attendere l'autorizzazione del suo capo, si intrufolerà all'interno del Nite Owl.

Nero a metà, episodi dell'11/4: Carlo e Alba scoprono i movimenti di Clara

Durante gli episodi che andranno in onda sul piccolo schermo nella serata dell'11 aprile ci sarà un nuovo giallo da risolvere. Nella quarta puntata, che si intitolerà 'Comunque bella', un prete verrà ucciso da un proiettile e Elisa Cori inizierà ad indagare su cosa possa essere accaduto al parroco. Il nuovo capo della scientifica, entrata da poco in servizio nel commissariato dove lavora Guerrieri, ha avuto trascorsi amorosi con Bragadin. Nel frattempo, gli uomini di Carlo scopriranno gli ultimi movimenti di Clara e risaliranno al vecchio casale dove ha alloggiato la mamma di Alba. Giunti sul posto, i poliziotti troveranno molte tracce di sangue.

Le anticipazioni non rivelano se quanto rinvenuto sia riconducibile alla prima moglie di Guerrieri. Carlo e Alba saranno alle prese con la morte di una ragazza che soffriva di disturbi alimentari e indagheranno sul mondo delle diete dimagranti. Purtroppo, rientrando a casa, padre e figlia si imbatteranno in un ladro e ci sarà uno scontro, nel quale il malvivente avrà la peggio e perderà la vita. Non resta che attendere le nuove puntate di Nero a metà, per scoprire se Clara verrà trovata.