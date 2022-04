Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6, e le anticipazioni della nuova puntata in onda venerdì 8 aprile su Rai 1 rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Marco che si ritroverà messo alle strette dalla cena di fidanzamento organizzata da zia Adelaide con la famiglia Colombo.

Intanto Flavia continuerà a tramare alle spalle di sua figlia Ludovica e metterà in atto il suo piano diabolico, col solo scopo di ingannarla.

Marco in crisi e messo alle strette su Gemma: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di venerdì 8 aprile 2022 rivelano che Adelaide ha organizzato una cena con la famiglia Colombo per poter ufficializzare il fidanzamento tra Marco e Gemma.

Il tutto è stato organizzato in gran segreto, senza informare Marco che ha scoperto di questa cena soltanto all'ultimo minuto.

Un duro colpo per il ragazzo che, dati i suoi tormenti sentimentali dell'ultimo periodo, si è ritrovato in una posizione decisamente scomoda.

Come se non bastasse, Stefania continuerà a soffrire per questa situazione che si è venuta a creare: la ragazza non potrà nascondere la sua sofferenza, dato che ormai ha capito di provare un sentimento nei confronti di Marco, così come ha confidato anche alla sua mamma.

Marco decide di chiudere con Gemma e la lascia prima della cena

Come si risolverà questa situazione così spinosa e intricata? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dell'8 aprile 2022, rivelano che Marco deciderà di agire in prima persona e di prendere in mano le redini della situazione.

Il ragazzo, senza pensarci su troppo, deciderà di chiudere definitivamente la sua relazione con Gemma. E così, poco prima della fatidica cena di fidanzamento con la famiglia Colombo, lascerà Gemma e metterà la parola fine a questa relazione.

Una scelta che causerà non poco imbarazzo alla cena che la contessa Adelaide ha organizzato con i Colombo.

Flavia inganna sua figlia Ludovica: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8 aprile

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata de Il Paradiso delle signore 6 in programma venerdì 8 aprile su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Flavia, la quale porterà avanti il suo piano diabolico insieme a Fiorenza.

La donna farà credere a sua figlia Ludovica di essere gravemente malata, ma questa non è la realtà dei fatti.

Intanto, la piccola Serena deciderà di sacrificare il suo tempo con lo zio Vittorio, per stare in compagnia di Beatrice e Dante Romagnoli. Un duro colpo per Vittorio che si sentirà rifiutato dalla sua amata nipotina.

Ottimi ascolti per il finale de Il Paradiso delle signore 6

Insomma, un appuntamento da non perdere quello con la soap opera del primo pomeriggio di Rai 1, che tutti i giorni continua ad appassionare il pubblico della rete ammiraglia Rai.

La media di queste ultime settimane, in vista ormai del gran finale della sesta stagione, supera quotidianamente la soglia dei 2,2 milioni di spettatori con uno share che arriva a superare anche il 21%.

Numeri decisamente positivi per la soap del primo pomeriggio di Rai 1, che ha già conquistato la riconferma con la settima stagione, che tornerà in onda nel 2022/2023 con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta.