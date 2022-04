Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Nero a metà , nella prossima puntata che andrà in onda lunedì 25 aprile su Rai 1 ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, anche in questo quarto appuntamento gli occhi puntati saranno soprattutto puntati sulla sparizione di Clara. Inoltre le indagini inerenti alla donna sembreranno arrivare a un punto di svolta più vicino, in quanto la madre di Alba verrà vista in un video che lascerà poco spazio all'immaginazione.

Entrando nello specifico della quarta puntata, verrà trasmesso il settimo e l'ottavo episodio rispettivamente intitolati "Per te" e "Separazioni".

Clara verrà intercettata in un video

Nel settimo episodio di lunedì 25 aprile, continueranno le indagini sulla scomparsa di Clara. Questa volta ci saranno importanti novità in quanto la donna verrà intercettata in un video che lascerà poco spazio all'immaginazione. Infatti, Clara verrà riconosciuta traire un video di un deposito bagagli.

Dunque, non ci sarà più nessun dubbio che la madre di Alba abbia fatto da corriere della droga per conto ormai di Pugliani.

Allo stesso tempo, Carlo Guerrieri ei suoi colleghi saranno alle prese con un bombarolo che potrebbe rivelarsi molto pericoloso. Quindi il commissariato Monti dovrà fare una lotta contro il tempo per fermare l'uomo.

Intanto, Ottavia entrerà nella casa di Spartaco e otterrà un indizio molto importante su Suleyman.

L'uomo però non la prenderà benissimo verrà a sapere che la donna sarà quando entrerà nel suo appartamento. Poi però devo avere un chiarimento e ne nascerà anche un'intesa molto bella.

Nel frattempo Trevi scoprirà dopo dovrà avvenire il prossimo scambio di droga con Pugliani però non tutto andrà secondo i piani.

Cantabella sarà in grave pericolo

Successivamente, Cantabella verrà coinvolto a causa del suo lavoro da infiltrato e per questo finirà per ritrovarsi in grave pericolo

Inoltre, nell'ottavo episodio della quarta puntata, la squadra capitana da Carlo Guerrieri si ritroverà ad indagare sul cadavere di un complice di Pugliani. Subito dopo verrà fuori che il cadavere sarà dell'uomo che avrà prelevato Clara nel momento in cui sarà uscita dal carcere.

Quest'uomo non ha un nome e per la squadra sarà ancora più difficile risalire a lui.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della prossima puntata di Nero a metà per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti.

Intanto, per chi vuole rivedere gli appuntamenti precedenti può tranquillamente passare la piattaforma gratuita di Rai play . L'appuntamento con la quarta puntata è per lunedì 25 aprile alle 21:25 su Rai 1.