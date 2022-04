Recentemente Can Yaman non ha parlato tanto di sé sui social, li ha usati principalmente per raccontare gli impegni e gli obiettivi della sua associazione Can Yaman for children, da lui fondata per aiutare i bambini ricoverati in ospedale. Nella giornata del 21 aprile però, con un post su Instagram, ha voluto fare il punto della situazione, parlando della sua carriera professionale e di ciò che lo aspetta in futuro.

Can Yaman e la sua esperienza sul set di Viola come il mare

Nel suo post su Instagram, Can Yaman ha citato la sua esperienza sul set di Viola come il mare e dei sette mesi di "duro lavoro e sacrificio" trascorsi insieme agli altri membri del cast che lui definisce "famiglia".

Ha fatto anche riferimento alla messa in onda della serie tv che è stata ripetutamente rinviata: "La nostra bellissima serie dovrebbe andare in onda in autunno, quindi abbastanza presto potremo goderci i dodici episodi della prima stagione. So che non potete aspettare, ma purtroppo è così. Quindi, per favore, siate pazienti e aspettate. Ne varrà la pena".

I progetti futuri 'segreti'

Can Yaman ha parlato anche del suo futuro lavorativo, ammettendo che lo attende un anno molto intenso. Si è dichiarato a cuore aperto con i suoi follower, rivelando che non può divulgare troppe informazioni sui suoi progetti futuri, anche perché sono "contrattualmente riservati". I segreti, però, non dovrebbero durare a lungo, infatti come ammesso da Can Yaman: "È solo questione di tempo".

A quanto pare, al momento, si sta procedendo con la stesura di un programma di lavoro, che permetta di trovare "un terreno comune per tutti" e come ammesso dallo stesso attore: "Ci vuole tempo per fare le cose per bene". A ogni modo Can Yaman ha rassicurato: "Seguitemi, perché continuerò a sorprendervi".

Nel futuro dell'attore El Turco e Sandokan

Nel post su Instagram l'attore ha parlato di progetti "contrattualmente riservati" e forse potrebbe far riferimento alla produzione di Disney Plus che potrebbe vederlo protagonista prossimamente, ovvero El Turco. Infatti tutti gli attori turchi impegnati attualmente nei progetti Disney non stanno divulgando dettagli, né tantomeno stanno condividendo foto del set sui social.

La stessa Demet Özdemir, che da poco ha iniziato le riprese per la serie Disney Dünyayla Benim Aramda, spesse volte ha dichiarato alla stampa di non poter rivelare nulla sui suoi attuali progetti.

Ad attendere Can Yaman c'è anche la produzione di Sandokan, anche se ultimamente si vocifera che Lux Vide preferirebbe dare spazio prima alle riprese della terza stagione di Doc 3, la serie che vede come protagonista Luca Argentero, che sarà presente anche nel cast del serial televisivo che racconta la storia della Tigre di Mompracem.