Prosegue l'appuntamento domenicale con la fiction Noi, remake della Serie TV americana, This is us. Partita domenica 6 marzo in prima serata, la fiction chiuderà i battenti il 10 aprile con un'ultima imperdibile puntata. Le anticipazioni svelano che anche il finale di stagione, come le precedenti serate, sarà diviso in due episodi, intitolati rispettivamente: "Napoli" e "La luna". Nel corso del primo episodio sarà dato spazio al personaggio di Mimmo, le cui condizioni di salute peggioreranno inesorabilmente. Daniele, pertanto, deciderà di portarlo a Napoli, la città in cui è nato, per fargliela visitare un'ultima volta.

Per Claudio, intanto, arriverà il momento del debutto a teatro, che si rivelerà un grande successo. Nel secondo episodio, invece, ci sarà un salto temporale all'indietro, tornando negli anni 80. Pietro è un giovane in cerca di fortune, Rebecca è una cantante dotata di grande talento. I due si conosceranno durante un'esibizione della ragazza, e da quel momento non si lasceranno più.

Noi, spoiler 10 aprile: Mimmo e Daniele partono per Napoli

Ultimo appuntamento con la fiction Noi, il remake italiano della serie americana This is us, con protagonisti: Lino Guanciale, Aurora Ruffino e Dario Aita. Nel corso del primo episodio, intitolato " Napoli", le condizioni di Mimmo diventeranno sempre più critiche, tanto da far comprendere a Daniele che, per il padre naturale ci sono ben poco speranze.

Il giovane, a questo punto, deciderà di partire con lui per Napoli, realizzando il desiderio dell'uomo di rivedere la città. Sarà un lungo viaggio, ricco di emozione e sentimenti, che darà modo a Daniele di conoscere meglio colui che l'ha messo al mondo, ed al contempo di lasciarlo andare per sempre. Previsto un salto temporale nel 2000, negli anni in cui, Pietro e Rebecca saranno alle prese con i problemi adolescenziali dei fantastici tre: le prime cotte, i compiti in classe, le ribellioni.

Noi, trama 10/4: Claudio riceverà una proposta importante

L'ultima puntata di Noi proseguirà, dando spazio anche a Claudio e Caterina. Cate e Teo penseranno di sposarsi, tuttavia, vorranno procedere con calma, considerando il forte stress a cui sono stati sottoposti negli ultimi tempi. Claudio, invece, sarà alle prese con le prove precedenti al suo primo debutto a teatro.

La prima dello spettacolo sarà un gran successo, e l'attore potrà godersi gli applausi dei presenti in sala, tra cui i suoi familiari. Considerando il talento del giovane Peirò, ben presto un regista cinematografico gli telefonerà per fargli una proposta piuttosto allettante. Tuttavia ogni scelta comporta una rinuncia, e se dovesse accattare questo ruolo, dovrebbe essere disposto ad allontanarsi nuovamente da Sofia.

Noi, finale di stagione: Rebecca e Pietro si innamorano a prima vista

Il secondo episodio, del finale di stagione di Noi, intitolato "La luna", farà un salto temporale nei primi anni 80. Pietro è un ragazzo tormentato dai problemi familiari e dal pessimo rapporto con il padre. Il suo desiderio più grande è quello di fare fortuna, trovando un lavoro ben retribuito.

Rebecca, invece, la sua fortuna sembra averla già trovata. La giovane, difatti, è una cantante di grande talento, che potrebbe diventare molto famosa. I due si conosceranno durante un'esibizione di Rebecca, e sembrerà amore a prima vista. Dopo vent'anni, negli 2000, i coniugi Peirò sono ancora molto uniti, nonostante le incomprensioni. Rebecca continua a cantare, nonostante la gelosia del marito la ostacoli. Nel momento in cui, la donna vorrebbe partire per una tournée, Pietro, il quale non sembra essere d'accordo, cederà a vecchie abitudini. Tuttavia il papà dei fantastici tre sorprenderà la moglie nel migliore dei modi, cambiando atteggiamento.