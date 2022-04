Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Noi, nella sesta e ultima puntata della prima stagione che andrà in onda domenica 10 aprile alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, in quest'ultimo appuntamento verranno trasmessi altri due episodi in cui ci sarà un epilogo alle vicende di questa stagione della famiglia Peirò. Inoltre, ci saranno alcuni sviluppi importanti che riguarderanno le condizioni di salute di Mimmo. Quest'ultimo infatti starà sempre più male e peggiorerà ulteriormente.

Allo stesso tempo, ci saranno i soliti salti temporali nel passato in cui i telespettatori avranno modo di vivere l'inizio della storia d'amore tra Pietro e Rebecca.

Daniele porterà Mimmo a Napoli, sua città natale

Il penultimo episodio di Noi di domenica 10 aprile si intitolerà "Napoli" e sarà incentrato principalmente sulle condizioni di salute di Mimmo che continueranno a peggiorare. Daniele quindi deciderà di riportare suo padre biologico nella sua città natale, in modo tale che l'uomo potrà rivedere dopo quarant'anni le persone a lui care e i luoghi a cui è più affezionato.

Inoltre, ci sarà spazio anche per le vicende di Cate e Teo che saranno pronti al più grande posso della loro vita, dopo le varie vicende vissute in questo periodo di relazione.

Pietro e Rebecca dopo vent'anni insieme vivranno una crisi

Invece, nell'ultimo episodio della prima stagione, il cui titolo è "La Luna", ci sarà un ritorno agli anni Ottanta, in cui ci sarà gli spettatori avranno modo di vedere il primo incontro avvenuto tra Pietro e Rebecca.

Poi, dal primo incontro dei due giovani protagonista passerà qualche anno e sarà ancora insieme, felici e innamorati più che mai e non dimenticheranno mai quell'incontro che ha cambiato le loro vite.

Successivamente, a vent'anni dal loro primo incontro, la coppia affronterà un momento di grande crisi e le loro strade rischieranno anche di separarsi.

Dove rivedere le puntate di Noi

Non ci resta che attendere il finale di stagione di Noi, per scoprire come si evolveranno le vicende attorno alla famiglia Peirò tra passato e presente.

In particolare, il finale di stagione non sarà ancora molto chiaro e quindi è ancora presto per sapere quali saranno le sorti dei vari personaggi.

Allo stesso tempo una seconda stagione non è così scontata, in quanto in termini di ascolti Noi ha un po' deluso le aspettative, soprattutto a causa del continuo paragone con la serie originale americana This is us.

Intanto, per chi volesse rivedere gli appuntamenti precedenti, in attesa del finale di stagione potrà farlo in qualsiasi momento, mediante la piattaforma di Rai play.