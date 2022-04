Soleil Sorge è stata una delle grandi protagoniste del Grande Fratello Vip 6. Stando alle indiscrezioni riportate dal portale Leggo, la 27enne italo-americana potrebbe tornare al Reality Show condotto da Alfonso Signorini anche il prossimo anno. Il programma infatti, avrebbe una poltrona vacante come opinionista.

Il rumor

La influencer italo-americana è stata "reclusa" sei mesi nella casa più spiata d'Italia. All'interno del Grande Fratello Vip 6, Soleil aveva instaurato un'amicizia speciale con Alex Belli. Inoltre, si è fatta notare per il suo caratterino: la gieffina non ha mai avuto peli sulla lingua.

Proprio per questo motivo che è riuscita ad entrare nel cuore di moltissimi telespettatori.

Stando ai rumor, Sorge potrebbe tornare al Grande Fratello Vip 7. Questa volta, però, non nelle vesti di concorrente ma come opinionista. Terminato il reality show di Canale 5, Sonia Bruganelli in, un'intervista, aveva ringraziato il conduttore per l'opportunità ricevuta, ma si era detta sicura di non voler tornare a ricoprire il ruolo di opinionista. Il motivo? La moglie di Paolo Bonolis voleva tornare al suo lavoro.

Di conseguenza, la poltrona vacante potrebbe essere affidata a Soleil Sorge.

Sorge giudice a La Pupa e il Secchione Show

La 27enne, dopo essere uscita dal Grande Fratello Vip 6, è stata chiamata da Barbara d'Urso come giudice a La Pupa e il Secchione Show insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Dunque, Soleil Sorge sta già facendo pratica nell'esprimere giudizi in un programma televisivo. In una recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la diretta interessata aveva rivelato di avere immaginato perché la conduttrice campana l'avesse chiamata in quel ruolo: "Penso per questo mio carattere, per la mia personalità".

La stessa Soleil aveva spiegato di essere pungente proprio come "ama" Barbara d'Urso.

Infine, Sorge si era paragonata a d'Urso dal punto di vista lavorativo: "Nel lavoro siamo dei cavalli da corsa".

Grande Fratello Vip 7: cast ancora in alto mare

Come ogni anno, sul web dovrebbero cominciare a circolare i nomi dei possibili "vipponi".

Al momento, però, non è uscito alcun nome, dunque, non è possibile sapere se Adriana Volpe sarà confermata come opinionista o se Soleil Sorge prenderà il posto di Sonia Bruganelli.

Tra i nomi dei possibili concorrenti, ad oggi si sarebbe proposta Drusilla Gucci. L'attuale compagna di Francesco Chiofalo ex ed concorrente dell'Isola dei Famosi 15 ha confidato che le piacerebbe entrare nella casa di Cinecittà per mettersi in gioco.

Per ora, Signorini sembra lavorare sotto traccia senza far trapelare nulla sui prossimi "vipponi".