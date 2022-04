Martedì 19 aprile, su Italia1, è stata trasmessa una nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show. Tra gli ospiti presenti in studio, è arrivata Luca Onestini per fare una sorpresa al fratello Gianmarco. All'arrivo l'ex tronista di Uomini e Donne ha trovato una Soleil Sorge impassibile che lo ha quasi snobbato.

L'accaduto

Luca Onestini è stato invitato da Barbara D'Urso per fare una sorpresa al fratello Gianmarco Onestini. Dopo l'ascolto di un video-messaggio, l'ex tronista di Uomini e Donne è arrivato nello studio de La Pupa e il Secchione Show.

A distanza di anni, Luca si è ritrovato faccia a faccia con Soleil Sorge (presente in giuria). I telespettatori non aspettavano altro che un confronto tra i due ex, visto che nelle precedenti puntate si erano lanciati frecciatine a vicenda. Al contrario, la influencer italo-americana è apparsa impassibile. Nel vedere il suo ex in studio, la diretta interessata ha applaudito l'ingresso dell'ospite come se fosse una persona qualunque.

Soleil sembra avere snobbato Luca Onestini a La Pupa e il Secchione Show.

La reazione dei telespettatori

L'incontro dopo anni tra Soleil Sorge e Luca Onestini era molto atteso da alcuni telespettatori de La Pupa e il Secchione Show.

La reazione della 27enne non è passata inosservata.

Su Twitter, c'è chi si è complimentato con Soleil: "Vera regina". Un altro utente ha fatto notare il gelo che c'è stato tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Un altro telespettatore invece, ha fatto un elogio a Sorge per avere reagito con indifferenza in modo da non avere creato un'ulteriore polemica con il suo ex compagno.

Su Twitter, la faccia di Soleil Sorge nel vedere il suo ex Luca è diventata virale. Per chi non lo sapesse, Luca in qualità di tronista era uscito dal dating show di Maria De Filippi con Soleil. Mentre l'ex tronista si trovava nella casa del GFVip, Sorge lo ha tradito con l'altro tronista Marco Cartasegna. A rivelare il tradimento fu il fratello di Luca, Gianmarco Onestini.

La sorpresa di Luca a Gianmarco

Dopo un video-messaggio Luca Onestini è arrivato nello studio de La Pupa e il Secchione Show. Il diretto interessato ha abbracciato il fratello Gianmarco e si detto orgoglioso di avere un congiunto del genere. Inoltre, Luca ha ringraziato i genitori per avere messo al mondo un ragazzo così speciale.

Lo stesso ex tronista ha spiegato a Barbara d'Urso di essere molto legato al fratello minore. A fare eco alle parole del più grande degli Onestini, ci ha pensato mamma Carla. La donna ha ribadito che Luca e Gianmarco sono molto uniti: "Si vogliono un bene infinito e noi siamo fierissimi". La donna ha anche precisato che entrambe i figli sono due bravi ragazzi.