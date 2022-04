Belen Rodriguez e Stefano De Martino fanno ancora sognare i fan. La coppia sembra aver ritrovato la sintonia, tanto da trascorrere quasi tutti i weekend insieme, come una vera famiglia. Sicuramente il piccolo Santiago è molto felice di vedere la sua mamma e il suo papà insieme, ma Stefano De Martino ha deluso i suoi fan con le sue dichiarazioni rilasciate a Silvia Toffanin, durante Verissimo. In tanti si aspettavano qualche dettaglio in più su questo atteso ritorno di fiamma, che sta facendo impazzire i fan.

Verissimo, parla De Martino: 'Belen? La conosco'

Ad una settimana di distanza dall'intervista a Belen Rodriguez, anche Stefano De Martino è stato ospite del salotto di Silvia Toffanin. La showgirl è stata molto più aperta e disponibile nel parlare di questo atteso ritorno di fiamma, mentre il conduttore è stato molto meno loquace e ha deluso i fan con le sue risposte. "Belen? La conosco" ha risposto, chiedendo se era quella la domanda che doveva fargli Silvia Toffanin. L'ex ballerino ha spiegato che quello che c'era da sapere l'hanno già detto i giornali e che preferirebbe non aggiungere altro. "Ho capito sulla mia pelle che per tutelare i miei affetti conviene non aggiungere altro a quello che scrivono" ha spiegato Stefano De Martino, sottolineando che non è sua intenzione creare mistero su questo riavvicinamento, che ormai è stato confermato.

Stefano non vuole parlare di Belen

Stefano De Martino ha spiegato che non vuole parlare della sua relazione con Belen, anche perché i giornali hanno già scritto molto a riguardo. Ha aggiunto che il pubblico dovrà farsene una ragione. "A finire sui giornali ci ho fatto l'abitudine" ha spiegato il conduttore, aggiungendo che all'inizio gli pesava molto ma che ora ha capito che è un effetto collaterale del suo lavoro in televisione.

"I giornalisti fanno il loro lavoro e io il mio" ha precisato, sottolineando che purtroppo è una cosa che non può controllare e che piano piano si è abituato a vedere la sua vita privata sulle pagine dei giornali. Su Belen Rodriguez non ha aggiunto altro, deludendo inevitabilmente i suoi fan, che si aspettavano qualche dettaglio in più su questo amore ritrovato, che li ha resi molto felici.

Stefano De Martino vuole altri figli

Durante la sua intervista a Verissimo, Stefano De Martino ha spiegato che gli piacerebbe molto avere altri figli, anche se ora è consapevole di quanto sia difficile e impegnativo. "Sarei molto più responsabile" ha spiegato, dimostrando di aver compreso molto di più dalla sua prima esperienza come papà di Santiago. "Mi sono sempre immaginato padre di più figli" ha sottolineato l'ex ballerino. Ha aggiunto di essere felice del fatto che al giorno d'oggi i papà sono molto più liberi e non sono più legati al ruolo di chi detta le regole in casa, in modo che si riesca a creare un rapporto più intimo e basato sul dialogo con i propri figli.