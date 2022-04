Tempesta d'amore farà compagnia ai fedeli telespettatori anche nella settimana di Pasqua. Che cosa accadrà nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 11 a venerdì 15 aprile? Stando alle anticipazioni della storica soap bavarese, il commissario Meyser inizierà a capire che Erik Vogt sia coinvolto sulla vicenda di Cornelius. L’interrogatorio, però, verrà interrotto da Ariane Kalenberg, la quale farà capire al poliziotto che, senza un mandato, lei ed Erik non diranno nulla. Ampio spazio sarà dato anche alla famiglia di Maja von Thalheim.

Il padre di quest’ultima, non volendo finire ingiustamente in carcere, progetterà di fuggire in Brasile: Maja si metterà sulle tracce dell’ex segretaria di Cornelius per trovare delle prove che dimostrano l'innocenza di suo padre. Ci riuscirà?

Tempesta d'amore, sinossi puntate da lunedì 11 a venerdì 15 aprile: Maja tratta in salvo

Florian e Hannes troveranno Maja priva di sensi con la parte superiore del corpo bagnata dalle acque del ruscello. La ragazza verrà tratta in salvo e si riprenderà al più presto. Nel frattempo, Cornelius scoprirà da Alejandro che Barbel Schaffer lascerà l’Argentina per soggiornare nei pressi della Baviera. Il padre di Maja, però, non si renderà conto che Erik ha origliato la sua telefonata.

Il fratello di Florian, non sapendo come reagire a questa notizia, chiederà dei consigli ad Ariane. I due, dopo una lunga conversazione, riusciranno a trovare un modo per usare questa informazione a loro vantaggio.

Al Furstenhof, il commissario Meyser chiederà a Vanessa dove può trovare Lars Sternberg: Maja, che ha origliato tutto in maniera casuale, correrà da suo padre per avvertirlo che la polizia lo sta cercando.

E così, Cornelius e Selina si rifugeranno in lavanderia. Maja fingerà di star male per far guadagnare tempo ai suoi genitori e, dopo essersi completamente ripresa, farà credere a Meyser di essere disponibile a rispondere alle sue domande. I telespettatori scopriranno che il piano di Cornelius è quello di restare nascosto per il tempo necessario a falsificare i documenti che gli permetteranno di vivere da fuggiasco in Brasile.

Max vuole fare paracadutismo: Tempesta d'amore, spoiler 11-15 aprile

Prima della partenza di Cornelius, Maja e suo padre si saluteranno di nuovo e l’uomo esorterà la figlia a seguire il suo cuore e a cercare la felicità. Max, nel frattempo, chiederà ad Alfons di dargli una giornata libera l’indomani ma il portiere del Furstenhof non lo concederà perché non c’è nessuno che possa sostituirlo. Il giovane Richter, infatti, vorrebbe vivere l’ebbrezza di volare e di lanciarsi con il paracadute insieme a Phil, diventato di recente istruttore di paracadutismo.

Tempesta d'amore, trame settimanali dall'11 al 15 aprile: Meyser interroga Erik

La polizia, nelle prossime puntate della diciassettesima stagione di Tempesta d’amore, arresterà Cornelius.

Maja, disperata, si metterà sulle tracce della segretaria coinvolta nella truffa, ma tutte le sue ricerche risulteranno vane. Il commissario Meyser, convinto che il signor Vogt abbia un ruolo primario sulla vicenda della truffa in cui si è trovato coinvolto Cornelius, deciderà di interrogare Erik. Quest’ultimo, però, ripeterà continuamente di essere estraneo ai fatti e si dichiarerà innocente. Proprio in quel momento sopraggiungerà Ariane e dirà al commissario che se vuole interrogare lei e il suo partner dovrà procurarsi un mandato.