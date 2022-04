Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', interpretata fra gli altri da Christina Arends (Maja von Thalheim), Arne Lober (Florian Vogt), Dirk Galuba (Werner Konopka Saalfeld), Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler), Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Natalie Alison (Rosalie Engel), Erich Altenkopf (Michael Niederbuhl) e Sven Waasner (Erik Vogt). Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 10 al 16 aprile 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui dissidi fra Rosalie e Michael, sui problemi di quest'ultimo in clinica, sugli intrighi orditi da Christoph contro Lars, sulla decisione di Erik di denunciare Cornelius e sull'inganno di Hannes nei confronti di Maja.

Alfons aiuta Rosalie

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Michael sorprenderà Rosalie a rubare dei sonniferi e inizierà a temere che la fidanzata possa sviluppare una dipendenza ai farmaci. Spaventato, il medico esternerà le sue preoccupazioni alla fidanzata che le troverà eccessive e ingiustificate tanto da decidere di farsi prescrivere i medicinali da un altro dottore. Alfons lo scoprirà e consiglierà all'amica di avere più pazienza con Michael, regalandole anche un medicinale omeopatico che l'aiuti a dormire.

Dopo una bella nottata di sonno, Rosalie si renderà conto che la sua carriera politica sta rovinando la sua vita e quella dei suoi famigliari e deciderà di abbandonarla, lasciando Michael senza parole. Nonostante ciò, il dottore sarà costretto in clinica a sottoporsi ad un test tossicologico, richiesto dai suoi colleghi per assicurarsi che lui non sia ricaduto nella dipendenza da psicofarmaci.

Benni organizza una festa per la madre

Cornelius sarà molto felice nello scoprire l'esistenza di una testimone che potrebbe aiutarlo a scagionarsi. Christoph lo verrà a sapere e ideerà un piano per smascherare il rivale, confidando tutto ciò che sa ad Erik. Saputo ciò, quest'ultimo deciderà di denunciare subito Lars ma Ariane glielo impedirà per paura di perdere l'amicizia di Selina.

Nonostante ciò, Vogt denuncerà lo stesso Cornelius anche se in forma anonima. Florian lo scoprirà e avvertirà immediatamente Maja che correrà da suo padre per impedire che venga arrestato.

Shirin respingerà Florian, rendendosi conto che l'amicizia per Maja è più importante dei sentimenti che prova per lui. Benni e Robert fingeranno di aver dimenticato il compleanno di Cornelia per poi organizzare insieme ad Alfons una festa a sorpresa per lei. La donna rimarrà così colpita dal gesto del figlio da decidere di fargli un regalo. Maja si renderà conto che Hannes l'ha ingannata, fingendo che Andrè volesse comprare i suoi cappelli quando in realtà era lui a fornirgli il denaro per acquistarli. Più tardi, la polizia arriverà al Furstenhof, impedendo a Maja di avvertire in tempo suo padre.