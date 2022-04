Invitata a Verissimo durante la puntata di sabato 9 aprile la conduttrice radiofonica (e "professoressa" di Amici) Anna Pettinelli ha svelato un retroscena inaspettato riguardante la sua storia d'amore con il fidanzato Stefano Macchi. I due, che fanno coppia dal più di otto anni, starebbero attraversando un momento complesso. Non è ben chiaro cosa stia succedendo tra la conduttrice radiofonica e il doppiatore, ma a giudicare dalle parole di Anna non è un periodo felice né sereno. La professoressa ha detto, senza entrare nei particolari, che attualmente "non va per niente bene".

Per il secondo anno consecutivo le due professoresse Veronica Peparini e Anna Pettinelli, ad Amici, fanno squadra e sono liete di accompagnare i loro ragazzi nel percorso del programma; le due donne sul lavoro sembrano avere le idee chiare.

Nell'intervista a Verissimo le due si sono brevemente soffermate anche su alcuni aspetti di vita privata. Veronica ha sottolineato che se il compagno Andreas Muller sta vivendo un momento difficile dal punto di vista personale, la loro coppia resiste, anzi sono di supporto l'uno per l'altro, ben altro pare essere il discorso riguardante Anna.

"Come va in amore?", ha chiesto Silvia Toffanin alla conduttrice radiofonica. La risposta di Pettinelli è stata: "Questa è una storia molto lunga, devi invitarmi un’altra volta per questo. Ne parleremo io e te fuori dal contesto di Amici". "Non va per niente bene", ha poi ribadito per due volte Anna, che è apparsa un po' amareggiata.

Con Stefano Macchi, la "professoressa" di Amici fa coppia da alcuni anni e la loro storia d'amore è stata resa nota in particolare al pubblico di Canale 5 quando decisero di prendere parte a Temptation Island Vip nel 2019. Anna dimostrò una grande gelosia del rapporto che Stefano aveva instaurato con la tentatrice Cecilia Zagarrigo.

La differenza d'età li aveva condotti a mettere alla prova il loro amore: il doppiatore ha 47 anni, mentre Anna ha 65 anni. I due non hanno nessun figlio in comune, mentre Pettinelli ha una figlia, Carolina, nata da una precedente relazione.

Cosa stia accadendo tra i due precisamente non è noto, ma non è escluso che la conduttrice Silvia Toffanin raccolga l'esortazione di Anna Pettinelli di invitarla nuovamente per approfondire la cosa.