Arrivano le nuove anticipazioni della soap opera tedesca 'Tempesta d'amore', che racconta la tormentata e dolorosa storia d'amore fra i protagonisti della 17esima stagione, Florian e Maja. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 17 al 23 aprile 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla scelta di Selina di lasciare Cornelius, sulla decisione di Ariane di spingere Erik a pagare i suoi debiti con la legge, sui problemi fra Max e Ilona e sulla partenza di Benni per l'Italia.

Ariane chiede aiuto a Florian

Le anticipazioni settimanali di 'Tempesta d'amore' ci segnalano che Maja metterà in atto una vera e propria messa in scena per permettere a Cornelius di guadagnare il tempo necessario per scappare dalla polizia. A quel punto, Lars deciderà di nascondersi nel rifugio di Florian, iniziando a preparare il suo piano di fuga per scappare con Selina in America. Peccato, però, che la donna non sarà dello stesso avviso. Selina, infatti, si renderà conto di non amare più il marito come un tempo e preferirà rimanere al Furstenhof. La decisione della donna spingerà Cornelius a decidere di costituirsi, facendola sentire in colpa. Frustata per la situazione che si è venuta a creare, Selina si scaglierà contro Erik ed Ariane, scoprendo che quest'ultima vorrebbe denunciare il suo compagno.

Poco dopo, però, Vogt organizzerà una cena romantica ad Ariane che non se la sentirà più di tradire la sua fiducia. Per questo motivo, chiederà a Florian di fare ragionare suo fratello e convincerlo a costituirsi.

Christoph parte

Werner e Christoph scopriranno che Ilona Greschel, una valutatrice di hotel, è arrivata al Furstenhof e cercheranno di istruire il personale a trattarla nel migliore dei modi.

La donna, però, finirà per avere uno scontro con Max, appena arrivata in hotel. Non sapendo come rimediare al suo errore, il giovane cercherà di placare l'ira della valutatrice, peggiorando la situazione. Più tardi, Max si renderà conto che la donna ha un debole per Florian e cercherà di usare la situazione a suo favore. Benni scoprirà che il volo per la Nuova Zelanda è meno costoso da Roma che da Monaco e deciderà di intraprendere un viaggio in autostop verso la capitale italiana.

Cornelia lo scoprirà e si opporrà immediatamente. Alfons si renderà conto della situazione e si offrirà di accompagnare il giovane in moto. Nel tentativo di convincere la madre ad acconsentire, Benni si proporrà di farle fare un giro in moto per farle dimenticare il terribile incidente che ebbe anni addietro. Cornelia gli darà buca, facendolo arrabbiare. Poco dopo, il giovane si riappacificherà con la madre e si scuserà per averla etichettata come la causa della rovina della loro famiglia. Fatto ciò, Benni lascerà il Furstenhof in moto insieme ad Alfons alla volta di Roma.

In seguito ad una telefonata inattesa, Christoph partirà improvvisamente. Dopo aver saputo di un grosso problema nel suo ranch negli Stati Uniti, Hannes mediterà di raggiungere la sua proprietà per poi cambiare idea per rimanere vicino a Maja.