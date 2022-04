Le anticipazioni della soap opera Il Paradiso delle Signore riservano diverse novità per i telespettatori.

Nella puntata che andrà in onda il 19 aprile su Rai 1, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sarà assai turbato con Dante e accuserà l'uomo di aver usato sua cognata Beatrice, soltanto per i suoi loschi stratagemmi e non per un vero interesse. Romagnoli si difenderà subito e dirà al suo socio di essere davvero innamorato di Beatrice e di volerle rimanere vicino, in un momento tanto delicato per lei.

Nel frattempo Marco Di Sant'Erasmo non farà altro che pensare a Stefania e manderà un biglietto alla donna.

Il Paradiso, puntata del 19 aprile: Vittorio affronta Dante

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa martedì 19 aprile, Vittorio affronterà Dante a muso duro e dirà all'uomo tutto ciò che pensa della sua relazione con Beatrice: Conti accuserà il socio, di essersi preso gioco di sua cognata per interesse. Romagnoli negherà ogni cosa e confesserà a Vittorio di provare dei veri sentimenti per Beatrice.

Marco, intanto, non si arrenderà facilmente nei confronti di Stefania e manderà un particolare biglietto alla donna, dove la informerà che tutte le sere alle ore 19, lui sarà ad aspettarla presso la piazza del quartiere. Il giovane Di Sant'Erasmo, infatti, non avrà intenzione di rinunciare a Stefania e allo stesso tempo non avrà il minimo desiderio di tornare con Gemma.

Quest'ultima, invece, sarà convinta di poter riconquistare il suo amato.

Gemma vuole riconquistare Marco

Gemma sarà certa di poter tornare insieme a Marco in qualche modo, ma sarà ignara delle intenzioni dell'uomo nei confronti di Stefania: la giovane Zanatta sarà convinta che la sua storia d'amore non sia ancora finita e farà di tutto pur di riavere il giornalista al suo fianco.

Più tardi Adelaide darà un ultimatum ad Umberto e con il suo gesto scatenerà una reazione ben decisa: Guarnieri, infatti, resterà assai colpito dalle parole della donna e deciderà di rinunciare definitivamente alla sua relazione con Flora.

Nel frattempo Flavia Brancia organizzerà il viaggio verso gli Stati Uniti, per poter svolgere il delicato intervento: Ludovica sarà desiderosa di accompagnare sua madre, poiché non vorrà lasciare la donna sola, in un momento tanto difficile e farà di tutto pur di poter partire insieme a lei.

Vittorio preoccupato per Beatrice

Flavia e Fiorenza non vorranno che Ludovica parta per l'America: le due donne, infatti, avranno paura che la presenza della giovane Brancia, possa ostacolare i loro piani.

Beatrice, intanto, sarà ancora in uno stato di "incoscienza" presso l'ospedale: la situazione non sembrerà migliorare e anche i medici non saranno molto positivi riguardo la sua guarigione. Vittorio resterà al fianco della cognata e sarà assai preoccupato per la sua sorte. Infine, Conti penserà che il destino per Beatrice sia ormai segnato, così prenderà una decisione improvvisa e cederà il marchio del Paradiso, al suo socio Dante Romagnoli. Quest'ultimo, però, offrirà a Vittorio delle dure condizioni.