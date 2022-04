Tempesta d'amore va in onda quotidianamente alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato tedesco ideato da Bea Schmidt svelano che Werner e Christoph scoveranno delle prove incriminanti per far arrestare Ariane e allontanarla da Robert, così la dark lady sarà arrestata. Kalenberg, intanto, riuscirà a raccogliere delle prove per incastrare Paul e Christoph, costringendo quest'ultimo a farla uscire di prigione. I dati raccolti da Ariane su Lindberg e il padre di Tim si troveranno dentro una chiavetta usb, la quale entrerà in possesso degli albergatori e del direttore amministrativo.

Christoph, infine, somministrerà a Kalenberg una sostanza all'apparenza velenosa intimando con successo alla donna di dirgli la verità in cambio dell'antidoto.

Christoph e Werner faranno arrestare Ariane per tenerla lontana da Robert

Gli spoiler di Tempesta d'amore anticipano che Ariane perderà la testa per Robert e, dopo averlo conquistato, l'albergatore le chiederà la mano credendo che la dark lady aspetti un figlio da lui.

Christoph e Werner, però, non potranno sopportare che il giovane Saalfeld convoli a nozze con la loro nemica, quindi si metteranno di buona lena per far sì che ciò non accada. A tal proposito, i due albergatori riusciranno a scovare delle prove incriminanti ai danni di Kalenberg, la quale sarà arrestata poco prima di pronunciare il fatidico "si".

Ariane ricatterà Christoph costringendolo a farla uscire di galera

Le trame della soap opera bavarese evidenziano che Ariane, grazie ai mezzi a sua disposizione, riuscirà a ottenere delle prove per far incriminare Paul e Christoph di appropriazione indebita ai danni del Fürstenhof.

A quel punto, avendo in pugno Lindbergh e il padre di Tim, la dark lady costringerà l'albergatore a farla uscire di prigione se non vorrà finire anch'esso dietro le sbarre.

Saalfeld farà credere a Kalenberg di averla avvelenata

Gli spoiler di Sturm der Liebe rivelano che dopo la scarcerazione di Ariane, Werner noterà che la donna tiene sotto scacco Christoph e Paul così, dopo aver messo sotto torchio entrambi, verrà a conoscenza di ciò che è accaduto in precedenza.

Il padre di Robert, deluso ma voglioso di aiutare i due uomini, aiuterà quest'ultimi a tendere con successo un tranello ad Ariane facendole rivelare alla dark lady il luogo in cui è nascosta la chiavetta usb con le prove incriminanti.

Ariane, dopo aver perso la penna usb, sosterrà di averne una copia, così Christoph deciderà di somministrare all'acerrima rivale una sostanza apparentemente velenosa chiedendole di dirle la verità in merito in cambio dell'antidoto.

Kalenberg per salvare la propria vita confesserà all'albergatore di non essere, in realtà, in possesso di alcuna copia dei preziosi dati e, successivamente, verrà a conoscenza che la sostanza ingerita non era affatto mortale.